PEZZOTTI Fabbrica del falso chiusa nel cuore di Napoli

Nel corso dell'intervento i Carabinieri hanno trovato e sequestrato 533 tute contraffatte

Una vera e propria fabbrica del falso è stata scoperta dai Carabinieri nel quartiere Pendino, a Napoli. Durante una serie di perquisizioni, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Stella hanno individuato un laboratorio clandestino allestito in un box al piano interrato di via Bernardino Rota 31.All'interno del locale è stato sorpreso un 25enne originario del Bangladesh, intento a stampare etichette contraffatte con i marchi di note aziende di abbigliamento. L'attività avrebbe consentito di produrre e applicare loghi falsi su capi destinati, secondo l'ipotesi investigativa, alla commercializzazione.Sequestrate 533 tute con marchi contraffattiNel corso dell'intervento i Carabinieri hanno trovato e sequestrato 533 tute contraffatte, suddivise tra diversi marchi molto conosciuti:90 tute con il marchio del coccodrillo Lacoste;217 con il logo Nike;200 con il marchio Armani;26 con il logo Adidas.Oltre ai capi di abbigliamento, nel box erano presenti anche due macchine da ricamo professionali e una pressa termica, attrezzature utilizzate per la lavorazione dei tessuti e l'applicazione dei marchi contraffatti.Il laboratorio posto sotto sequestroAl termine delle operazioni, i militari hanno sottoposto a sequestro l'intero box e il materiale rinvenuto al suo interno. Il 25enne è stato denunciato per contraffazione.Gli accertamenti hanno permesso di individuare un locale attrezzato per la produzione di capi recanti marchi falsi, con centinaia di tute già presenti all'interno e macchinari professionali utilizzati per realizzare le etichette e applicarle sui prodotti.