L'OPERAZIONE Fabbrica clandestina di botti killer in una casa

Il controllo ha permesso di accertare che si trattava di micce e componenti destinati all’innesco di materiale esplodente

Un laboratorio abusivo destinato alla produzione di fuochi d’artificio sarebbe stato allestito all’interno di un edificio residenziale a Vitulazio, nel Casertano. È quanto emerso da un intervento della Guardia di finanza, che ha portato al sequestro di oltre mille articoli pirotecnici, per un peso complessivo vicino ai 460 chilogrammi. All’interno dei locali sono stati trovati anche polvere da sparo e componenti utilizzati per l’innesco degli esplosivi.Due persone sono state denunciate: una è ritenuta responsabile della fabbricazione e del commercio abusivo di materiale esplodente, mentre l’altra dovrà rispondere del concorso nel reato per avergli fornito il materiale di innesco.Il controllo dopo uno scambio vicino a un distributoreL’indagine è partita durante un’attività di controllo del territorio condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Caserta. Una pattuglia del Nucleo di polizia economico-finanziaria ha notato due uomini mentre si scambiavano alcuni oggetti nei pressi di un distributore di carburante a Vitulazio.Il controllo ha permesso di accertare che si trattava di micce e componenti destinati all’innesco di materiale esplodente. Gli approfondimenti svolti attraverso la sala operativa hanno poi fatto emergere un elemento decisivo: l’uomo che aveva ricevuto il materiale non disponeva delle autorizzazioni necessarie per produrre o vendere articoli esplosivi.Da qui la decisione di procedere con una perquisizione nella sua abitazione.In casa un locale attrezzato per la produzione illegaleDurante le verifiche, i militari hanno individuato in un edificio di due piani un ambiente utilizzato, secondo gli accertamenti, come laboratorio clandestino per la preparazione dei fuochi d’artificio.Nel locale erano conservati numerosi botti già confezionati e pronti, insieme a circa due chilogrammi di polvere da sparo sfusa. Altra merce pirotecnica della medesima tipologia è stata rinvenuta in un furgone.La quantità complessiva del materiale recuperato ha reso necessario un intervento particolarmente attento, considerata la natura esplosiva dei prodotti e i rischi connessi alla loro custodia fuori da strutture autorizzate.Quasi 460 chili di materiale sequestratoAl termine dell’operazione, la Guardia di finanza ha posto sotto sequestro più di mille manufatti pirotecnici. Il peso totale è risultato di quasi 460 chilogrammi, con una massa attiva esplodente pari a circa 95 chilogrammi.Proprio per le caratteristiche e la pericolosità del materiale, gli artifici sono stati trasferiti in un deposito autorizzato, dotato dei requisiti necessari per conservarli in condizioni di sicurezza.I due uomini sono stati denunciati a piede libero: al presunto produttore viene contestata la fabbricazione e il commercio abusivo di materiale esplodente, mentre al fornitore delle micce e dei componenti di innesco è attribuita l'ipotesi di concorso nel reato. Le responsabilità dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento.