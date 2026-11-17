L'INTERVENTO Evade per andare alla festa dell'amico: arrestato

Le verifiche dei poliziotti hanno consentito di ricostruire gli spostamenti del 46enne e di scoprire che si trovava in compagnia dei familiari all'interno di uno stabile

Una festa tra connazionali si è trasformata in un'operazione di polizia a Melito, dove gli agenti hanno individuato e arrestato un uomo di 46 anni che si era sottratto alla detenzione dopo essere evaso dal carcere di Avellino nel 2025. Il ricercato, cittadino straniero già condannato per una serie di rapine aggravate e furti in abitazione, era destinatario di un provvedimento per la determinazione delle pene da scontare.A rintracciarlo sono stati gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli, appartenenti alla Sezione Criminalità straniera. L'intervento è stato portato a termine nella serata di ieri, dopo un'attività di ricerca che ha permesso di localizzare l'uomo nel territorio di Melito.Individuato durante un incontro in via MelitielloLe verifiche dei poliziotti hanno consentito di ricostruire gli spostamenti del 46enne e di scoprire che si trovava in compagnia dei familiari all'interno di uno stabile di via Melitiello. Era lì per partecipare alla festa organizzata da un connazionale.Gli agenti hanno quindi predisposto un intervento per intercettare l'automobile sulla quale viaggiava il ricercato. Quando il veicolo è stato individuato, però, l'uomo ha tentato di sottrarsi al controllo, dando origine a un inseguimento.La fuga fino alla Circumvallazione EsternaLa corsa è proseguita per diversi minuti, fino a via Circumvallazione Esterna. A quel punto il 46enne ha abbandonato l'auto e ha cercato riparo all'interno di una baraccopoli, tentando di far perdere le proprie tracce.Secondo la ricostruzione della polizia, durante la fuga avrebbe potuto contare anche sull'aiuto di numerosi connazionali presenti nell'area. I poliziotti sono comunque riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo, portando a termine l'operazione.Eseguito il provvedimento della ProcuraL'arresto è stato eseguito in applicazione del provvedimento emesso il 3 agosto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, attraverso l'Ufficio Esecuzioni Penali. L'atto disponeva la determinazione delle pene concorrenti a carico dell'uomo, già condannato per più episodi di rapina aggravata e furto in abitazione.La vicenda riporta così alla luce la fuga dal penitenziario avellinese avvenuta nel 2025 e conclusasi con il rintraccio del 46enne nel Napoletano, dopo le ricerche condotte dagli investigatori.