L'ORRORE Estorce video intimi a una bambina di 12 anni

L'inchiesta ha preso avvio nell'ottobre scorso, quando la madre della dodicenne si è rivolta al Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Napoli

Aveva costruito un’identità falsa per conquistare la fiducia di una bambina di appena 12 anni, presentandosi online come un adolescente di 14. Dietro quel profilo, secondo gli investigatori, si nascondeva invece un uomo di 34 anni, residente in provincia di Caserta, che avrebbe instaurato con la minore un rapporto caratterizzato da controllo, intimidazioni e richieste di contenuti sessualmente espliciti.La vicenda è emersa grazie alla denuncia della madre della bambina e ha portato all'arresto dell'uomo. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Procura partenopea. Le contestazioni riguardano la produzione di materiale pedopornografico e la violenza sessuale aggravata.La scoperta sul telefono e la denuncia della madreL'inchiesta ha preso avvio nell'ottobre scorso, quando la madre della dodicenne si è rivolta al Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Napoli. Sul cellulare della figlia aveva individuato una serie di messaggi che le avevano destato preoccupazione: dalle conversazioni sembrava infatti che la bambina avesse una relazione sentimentale con un ragazzo conosciuto attraverso la rete.Il contenuto degli scambi, tuttavia, avrebbe rivelato una situazione ben diversa da quella che la minore sembrava vivere. L'interlocutore le avrebbe chiesto di realizzare e inviargli filmati a sfondo sessuale, prodotti dalla stessa bambina. La donna ha quindi deciso di rivolgersi alle autorità, facendo partire gli accertamenti.L'identità inventata e il rapporto di controlloGli investigatori hanno esaminato le conversazioni tra la dodicenne e la persona con cui comunicava, riuscendo a ricostruire il rapporto e a risalire all'identità del presunto interlocutore. L'uomo si sarebbe presentato come un quattordicenne, assumendo il ruolo del fidanzato della ragazzina e mantenendo nei suoi confronti un comportamento fortemente possessivo.Secondo quanto ricostruito nell'indagine, le pressioni non si sarebbero limitate alle richieste di video. L'indagato avrebbe cercato di condizionare anche la vita quotidiana della minore, arrivando a impedirle di uscire di casa. Quando la bambina non rispondeva alle telefonate, sarebbero arrivati insulti e minacce.Un atteggiamento di controllo che, secondo l'ipotesi accusatoria, si sarebbe accompagnato alle richieste di produrre materiale sessualmente esplicito. Gli elementi raccolti attraverso l'analisi delle chat avrebbero fornito riscontri alla denuncia presentata dalla madre.L'intervento della Procura e l'arrestoIl fascicolo è stato seguito dalla sezione della Procura di Napoli dedicata alla tutela delle fasce deboli, diretta dal procuratore aggiunto Giancarlo Novelli. Alla luce degli elementi acquisiti, i magistrati hanno chiesto al giudice per le indagini preliminari l'emissione di una misura cautelare in carcere.La richiesta è stata accolta e il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato nei confronti del trentaquattrenne.L'uomo dovrà ora rispondere delle gravi ipotesi di reato contestate dagli inquirenti. La sua posizione sarà sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria nel corso del procedimento: le accuse dovranno essere verificate nelle successive fasi processuali e vale, fino a eventuale condanna definitiva, la presunzione di innocenza.