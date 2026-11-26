LA TRAGEDIA Esplosione Kuwait, morti due tecnici italiani

La notizia della morte dei due connazionali è stata seguita dal ministro degli Esteri Antonio Tajani

Si chiamavano Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo i due tecnici italiani della Rheinmetall morti in Kuwait in seguito a un'esplosione avvenuta dopo un attacco con droni. Le vittime avevano rispettivamente 65 e 36 anni: Saccoccio era originario di Formia, in provincia di Latina, mentre Lo Russo era romano.I due dipendenti della società italiana del gruppo tedesco erano impegnati in attività di manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard, in dotazione alle Forze armate kuwaitiane. L'esplosione ha interessato proprio il sito nel quale stavano lavorando.Chi erano i due tecniciEmanuele Lo Russo aveva 36 anni e lavorava nella società dal luglio 2023. Sul proprio profilo LinkedIn si descriveva come addetto all'integrazione, ai test e alla consegna di sistemi radar.Dopo il diploma da perito elettronico aveva maturato esperienze lavorative anche in un negozio di animali a Frascati. Tra le sue passioni c'erano il calcio, con una particolare fede per la Roma, la palestra e i viaggi. Tra le esperienze più recenti ricordate c'era una vacanza in Thailandia con gli amici.Antonio Saccoccio aveva invece 65 anni ed era di Formia. Anche lui era impegnato nelle attività tecniche legate al sistema di difesa antiaerea Skyguard.Il cordoglio del ministro TajaniLa notizia della morte dei due connazionali è stata seguita dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha espresso cordoglio alle famiglie.L'ambasciata italiana in Kuwait è rimasta in costante contatto con le autorità locali per seguire gli sviluppi e garantire alle famiglie le informazioni necessarie.Rheinmetall Italia, il polo tecnologico dei radarI due tecnici lavoravano per Rheinmetall Italia, società specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi radar, tecnologie per la difesa contraerea, aerospazio e gestione del traffico aereo civile.L'azienda conta 632 dipendenti e registra un fatturato di 323 milioni di euro. La sede si trova a Roma, in via Affile, lungo la Tiburtina, e rappresenta il centro di riferimento del gruppo tedesco per la progettazione e la realizzazione di radar di sorveglianza e tracciamento aereo.La società italiana nasce nel 1993 dalla fusione tra Contraves Italiana, con sede a Roma e specializzata nella produzione di radar, e Oerlikon Italiana, realtà milanese attiva nella produzione di cannoni. Dopo essere stata acquisita dal gruppo tedesco nel 1999, nel 2007 ha assunto il nome di Rheinmetall Italia.Tra i prodotti principali figura il radar X-Tar3D, un sistema tattico tridimensionale progettato per individuare, acquisire e seguire bersagli aerei, anche a quote molto basse. Nel settore della difesa contraerea e del contrasto ai droni l'azienda produce inoltre lo Skynex, un sistema a corto raggio dotato di un cannone capace di raggiungere una cadenza di fuoco di mille colpi al minuto, con una gittata fino a quattro chilometri.Le attività comprendono anche tecnologie e componenti per il settore spaziale, con collaborazioni con agenzie come Nasa, Esa, Asi, Dlr e Conae, oltre a soluzioni per il controllo del traffico aereo civile.La presenza militare italiana in KuwaitLa morte dei due tecnici si inserisce in un quadro di tensione che negli ultimi mesi ha interessato il Kuwait e le installazioni militari presenti nel Paese.Il territorio kuwaitiano rappresenta da tempo un importante punto di appoggio logistico per i contingenti impegnati nelle aree del Golfo. Tuttavia, dopo l'escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran e gli attacchi che hanno coinvolto anche le postazioni militari della regione, l'Italia ha deciso di trasferire parte del proprio personale in aree considerate più sicure.Il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva riferito alle Camere, lo scorso 8 ottobre, della decisione di spostare militari italiani dal Kuwait nell'ambito dell'operazione Inherent Resolve, trasferendoli in parte in Arabia Saudita e in parte in altri Paesi.Prima della riduzione del contingente, nella base di Ali Al Salem erano presenti poco più di 300 militari italiani. Secondo le informazioni riportate, nel Paese ne sarebbero rimasti circa una decina.La stessa base, che ospita anche personale statunitense, era stata presa di mira più volte nel marzo precedente da droni iraniani. In uno degli attacchi era stato colpito un capannone al cui interno si trovava un drone italiano, poi distrutto.