L'INCENDIO Esplosione e fiamme, brucia locale in Costiera

L’allarme è scattato rapidamente e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento

Momenti di apprensione a Vico Equense, dove un incendio ha interessato il ristorante “Corte degli Ulivi”, in via Macello. Le fiamme hanno avvolto il pergolato della struttura, sviluppandosi con un’intensità tale da essere visibili anche dal centro cittadino e attirando l’attenzione di numerosi residenti.



L’allarme è scattato rapidamente e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area. Il rogo ha richiesto un intervento tempestivo per evitare che le fiamme potessero propagarsi ad altre parti della struttura o coinvolgere le zone circostanti.



Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale. La loro attività si è concentrata sulla gestione della viabilità e sul supporto alle squadre impegnate nelle operazioni, così da consentire ai soccorritori di lavorare in condizioni di sicurezza.



Cause ancora da accertare, nessun ferito nelle prime informazioni



Restano al momento da chiarire le circostanze che hanno provocato l’incendio. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per individuare l’origine delle fiamme e stabilire l’entità dei danni riportati dal pergolato e dalla struttura.



Le prime informazioni raccolte sono comunque rassicuranti sul fronte delle persone: non risultano, al momento, feriti né persone coinvolte nell’episodio.



Resta dunque da comprendere che cosa abbia innescato il rogo e quanto siano ingenti i danni. Saranno i rilievi e gli approfondimenti delle autorità a fornire un quadro più preciso dell’accaduto.