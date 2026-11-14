LO SCOPPIO Esplosione a Nocera, donna al centro grandi ustionati del Cardarelli

danni agli arredi e alla struttura dell’appartamento, coinvolgendo anche un’automobile che stava transitando

La violenta deflagrazione ha danneggiato l’abitazione e investito anche ciò che si trovava nelle immediate vicinanze, ma il bilancio dell’esplosione avvenuta a Nocera Superiore, in provincia di Salerno, avrebbe potuto essere ben più grave. Una donna di 49 anni è rimasta ferita a causa di una fuga di gas che ha provocato lo scoppio all’interno di un appartamento. Le sue condizioni, secondo le informazioni disponibili, sono stabili: è cosciente e non rischia la vita.



La donna ustionata ricoverata all’Umberto I



La quarantanovenne ha riportato ustioni in diverse parti del corpo ed è stata trasferita all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove si trova attualmente ricoverata. I medici stanno seguendo il quadro clinico e nelle prossime ore sarà trasferita al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli, struttura specializzata nel trattamento di lesioni di questo tipo.



La decisione dipenderà dalle valutazioni sanitarie sulle condizioni della paziente e sulle cure di cui avrà bisogno.



L’onda d’urto raggiunge anche un’auto in transito



La deflagrazione non ha interessato soltanto i locali dell’abitazione. La forza dell’esplosione ha provocato danni agli arredi e alla struttura dell’appartamento, coinvolgendo anche un’automobile che stava transitando nella zona proprio in quel momento.



All’interno del veicolo si trovavano un adulto e un bambino. Entrambi sono riusciti a uscire senza riportare lesioni, ma lo spavento provocato dall’accaduto ha lasciato loro uno stato di forte choc.



Coinvolto anche il marito della donna



Nell’appartamento era presente anche il marito della quarantanovenne, che si trovava però in un’altra parte della casa rispetto al punto interessato dall’esplosione. Anche lui è stato investito dagli effetti della deflagrazione, senza tuttavia riportare conseguenze di particolare rilievo.



Resta quindi il sollievo per il fatto che, oltre alla donna ferita, non si siano registrati altri traumi fisici tra le persone coinvolte. La fuga di gas e la successiva esplosione hanno comunque provocato danni significativi all’abitazione e a un veicolo di passaggio.