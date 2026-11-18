IL RAID Entrano di notte nella concessionaria, ma il colpo fallisce

A documentare i movimenti dei responsabili sono le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza

Un’incursione studiata per impossessarsi probabilmente di una o più automobili si è conclusa con un bottino decisamente inferiore alle aspettative. Nella notte del 13 novembre, quattro persone hanno fatto irruzione in una concessionaria di Solofra, in provincia di Avellino, riuscendo a portare via soltanto 190 euro custoditi in un cassetto, prima di allontanarsi a bordo di una vettura.L’ingresso attraverso una porta lateralePer entrare nell’attività commerciale, il gruppo ha forzato un accesso secondario. Una volta all’interno, i quattro si sono messi alla ricerca delle chiavi delle auto in esposizione, ma non sono riusciti a individuarle. Le vetture, dunque, sono rimaste nella concessionaria.I malviventi hanno ripiegato sul denaro trovato in un cassetto: appena 190 euro. Una volta recuperata la somma, hanno lasciato il locale e si sono dileguati utilizzando una Seat Cupra grigia.Le telecamere hanno ripreso l’intera incursioneA documentare i movimenti dei responsabili sono le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza installato all’interno della struttura. Nei filmati si vedono quattro persone con il volto coperto, impegnate a cercare le chiavi dei veicoli.Il materiale è stato consegnato ai carabinieri dal titolare della concessionaria, che ha formalizzato la denuncia. Le immagini potranno fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto e risalire all’identità dei responsabili.Borrelli chiede più controlli durante la notteSull’episodio è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha richiamato l’attenzione sulla situazione della sicurezza e sui furti segnalati nell’area.Il parlamentare ha sollecitato un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine nelle ore notturne, chiedendo l’attivazione di un piano straordinario di controlli che interessi Solofra e il territorio della Valle dell’Irno.La richiesta si inserisce nella preoccupazione per il ripetersi di episodi predatori nella zona. L’incursione nella concessionaria, nonostante il bottino in denaro limitato, ha lasciato dietro di sé un danno e soprattutto interrogativi sulle intenzioni del gruppo, che non è riuscito a impossessarsi delle automobili ma ha comunque lasciato il posto a bordo di un’altra vettura.