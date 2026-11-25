FURTO Entra in casa del fratello per rubargli i videogiochi da collezione

Durante l’ispezione, l’attenzione dei militari è stata attirata dal silenzio proveniente da una camera chiusa a chiave

Si sarebbe introdotto di nascosto nell’abitazione del fratello, dopo aver forzato una finestra, e avrebbe iniziato a raccogliere videogiochi per portarli via. La visita non autorizzata di un 42enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, si è conclusa con l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Napoli Bagnoli e il suo arresto con l’accusa di furto aggravato.La vicenda è cominciata con una telefonata al numero di emergenza 112. A chiamare è stato il proprietario dell’abitazione, un uomo di 37 anni, che aveva notato qualcosa di insolito mentre controllava dal proprio smartphone le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate in casa. Nel filmato aveva riconosciuto il fratello mentre si aggirava furtivamente al piano terra.Secondo quanto riferito dal 37enne, negli ultimi tempi il familiare lo avrebbe più volte importunato chiedendogli denaro, in alcune occasioni anche con minacce.Il blitz dei Carabinieri e il ritrovamento nella stanza chiusaRicevuta la segnalazione, sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Operativo della Compagnia di Bagnoli. I militari hanno organizzato l’intervento per impedire eventuali tentativi di fuga: due Carabinieri si sono posizionati ai lati dell’abitazione, mentre gli altri due sono entrati insieme al proprietario per controllare le stanze.Durante l’ispezione, l’attenzione dei militari è stata attirata dal silenzio proveniente da una camera chiusa a chiave. Una volta aperta la porta, all’interno è stato trovato il 42enne, apparso in evidente stato di agitazione. L’uomo avrebbe tentato di avvicinarsi al fratello, ma i Carabinieri lo hanno immediatamente allontanato e bloccato, accompagnandolo poi in caserma per evitare che la situazione potesse degenerare.Videogiochi vintage e console di ultima generazione tra la refurtivaIl successivo sopralluogo ha permesso di ricostruire le modalità dell'ingresso nell'abitazione. Il 42enne sarebbe passato dal cortile di pertinenza, dopo aver divelto una stretta finestra in alluminio.Una volta dentro, avrebbe rovistato tra i videogiochi custoditi dal fratello, prendendo di mira in particolare alcuni pezzi da collezione. Tra gli oggetti individuati figurano titoli per PlayStation 1 e Game Boy degli anni Novanta, oltre a videogiochi per Nintendo Switch e PlayStation 5.Una parte della merce era già stata portata all’esterno e sistemata per essere trasportata via. Il resto era stato invece accantonato nella stanza in cui i militari hanno trovato l’uomo.Nei pressi della finestra forzata è stato inoltre recuperato un cacciavite, risultato estraneo al proprietario dell’abitazione e ritenuto verosimilmente lo strumento utilizzato per scardinare l’infisso.Tutti i videogiochi recuperati sono stati restituiti al legittimo proprietario. Il 42enne è stato arrestato per furto aggravato ed è in attesa di giudizio.