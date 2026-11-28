NAPOLI CALCIO Ecco i convocati di Allegri per il Sassuolo

Sono 19 i calciatori a disposizione per la trasferta di domani

Il Napoli si prepara alla sfida in trasferta contro il Sassuolo con una rosa composta da 19 giocatori. In vista della partita in programma domani, il tecnico Massimiliano Allegri ha comunicato l’elenco dei convocati, nel quale non figura Kevin De Bruyne.Per il centrocampista belga l’esclusione era attesa: il giocatore è alle prese con un affaticamento muscolare e non sarà quindi a disposizione per il prossimo impegno degli azzurri.I 19 convocati del NapoliEcco l’elenco completo dei calciatori chiamati per la gara contro il Sassuolo:Anguissa, Beukema, Contini, Favasuli, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Milinkovic-Savic, Neres, Olivera, Politano, Pugliese, Rrahmani e Spinazzola.La squadra dovrà dunque affrontare la trasferta con le assenze già previste, a partire da quella di De Bruyne. Per gli azzurri si avvicina un nuovo appuntamento di campionato, con l’obiettivo di preparare al meglio la gara contro i neroverdi.