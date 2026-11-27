TRASPORTI Eav entra in Alis, ecco cosa cambia

L’azienda campana farà parte del Consiglio dei Soci dell’associazione

EAV entra ufficialmente in ALIS, l’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, ampliando la rappresentanza del trasporto pubblico regionale all’interno dell’organizzazione e aprendo nuove prospettive di collaborazione tra i principali operatori della mobilità e dei trasporti.L’azienda campana farà parte del Consiglio dei Soci dell’associazione, un ingresso accolto con soddisfazione dal presidente di ALIS, Guido Grimaldi, che ha sottolineato il valore strategico dell’adesione per rafforzare il confronto tra le diverse realtà del settore.«Accogliamo con grande piacere l’ingresso di EAV nella nostra Associazione, che contribuisce ad ampliare ulteriormente la rappresentanza di ALIS e a consolidare il dialogo tra i principali protagonisti della mobilità e dei trasporti», ha dichiarato Grimaldi. «Con questa adesione, ALIS accoglie una delle più importanti realtà del trasporto pubblico regionale italiano, protagonista da anni di un percorso di innovazione, ammodernamento e sviluppo dei servizi per cittadini, imprese e territori».Il presidente ha inoltre evidenziato l'importanza degli investimenti e delle competenze maturate dall'azienda campana, considerate un contributo significativo al confronto sulle prospettive del comparto.«Siamo particolarmente soddisfatti di avviare questo nuovo percorso insieme a una società che opera con visione e responsabilità nella gestione della mobilità, distinguendosi per gli investimenti nelle infrastrutture, nella digitalizzazione e nella sostenibilità», ha aggiunto Grimaldi. «L’ingresso di EAV conferma inoltre la volontà di ALIS di favorire la condivisione di competenze ed esperienze per lo sviluppo sostenibile dei nostri territori e del Paese».Diamantini: «Un modello di mobilità sostenibile per la Campania»Soddisfazione anche da parte di Pietro Diamantini, Amministratore Unico di EAV, che considera l'adesione ad ALIS un'occasione per rafforzare le relazioni con gli altri protagonisti del sistema dei trasporti e promuovere nuove progettualità.«Siamo molto soddisfatti del nostro ingresso in ALIS, che ci consente di rafforzare un modello di mobilità sostenibile, capace di generare valore, inclusione e nuove opportunità per i cittadini e per il sistema economico della Regione Campania», ha affermato Diamantini.L'ingresso nell'associazione, secondo l'amministratore unico, offrirà anche la possibilità di mettere a confronto esperienze e buone pratiche, contribuendo a individuare soluzioni sempre più rispondenti alle necessità delle comunità locali.«Una realtà autorevole come ALIS rappresenta anche un’importante occasione per condividere esperienze, buone pratiche e progettualità orientate allo sviluppo di una mobilità sempre più efficiente e vicina alle esigenze dei territori e delle persone», ha proseguito.Diamantini ha infine ricordato il ruolo di EAV nel collegamento quotidiano tra le diverse aree della regione e i suoi principali punti di riferimento economici, turistici e formativi.«EAV è un’azienda strategica per la mobilità regionale: ogni giorno colleghiamo persone, territori, poli produttivi, aree turistiche e centri di formazione, rafforzando lo sviluppo e la competitività della regione», ha concluso.L'adesione ad ALIS si inserisce dunque nel percorso di apertura al confronto e alla collaborazione tra operatori della mobilità, con l'obiettivo di favorire la diffusione di competenze e iniziative orientate all'innovazione, alla sostenibilità e al miglioramento dei servizi per cittadini e territori.