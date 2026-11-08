IL FENOMENO Due trombe d'aria in contemporanea a Capri

Le due formazioni hanno attirato l’attenzione per la loro vicinanza ai Faraglioni, che sembravano quasi trovarsi al centro delle colonne vorticose

Uno scenario suggestivo quanto impressionante si è presentato ieri davanti alla costa di Capri, dove due trombe marine si sono formate quasi contemporaneamente nello specchio d’acqua antistante i celebri Faraglioni. Le due colonne d’aria, ben visibili dalla costa, hanno incorniciato per alcuni istanti uno dei panorami più riconoscibili dell’isola azzurra, dando vita a un fenomeno meteorologico di forte impatto visivo.Le due formazioni hanno attirato l’attenzione per la loro vicinanza ai Faraglioni, che sembravano quasi trovarsi al centro delle colonne vorticose. Un’immagine insolita, capace di unire la bellezza del paesaggio caprese a un fenomeno naturale che può presentare anche elementi di pericolo.L’episodio si è verificato mentre sulla Campania era ancora in vigore, fino alla giornata di ieri, un’allerta meteo di livello giallo. Le previsioni segnalavano infatti la possibilità di temporali intensi e condizioni di instabilità, con particolare attenzione anche al rischio di frane.La doppia formazione davanti ai Faraglioni si inserisce dunque in un quadro di maltempo che ha interessato il territorio regionale, riportando l’attenzione sulla variabilità delle condizioni atmosferiche e sui fenomeni che possono svilupparsi anche lungo le coste.