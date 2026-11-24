CRIMINALITA' Due donne rapinano benzinaio con i quattro figli piccoli

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura

Tre persone, un uomo e due donne, sono state raggiunte questa mattina da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia. I tre sono gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso, di rapina aggravata, tentata rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto di armi da sparo in luogo pubblico.Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura, nell'ambito delle indagini su una violenta rapina avvenuta il 9 settembre in un distributore di carburanti di Castellammare di Stabia.L'aggressione al benzinaio e il bottino da 880 euroSecondo la ricostruzione accusatoria, condivisa dal giudice per le indagini preliminari, i tre indagati avrebbero svolto il ruolo di basisti e fiancheggiatori di altri tre soggetti che, durante la notte, avrebbero fatto irruzione nell'area di servizio con il volto coperto e armati di un fucile e due pistole.La vittima sarebbe stata aggredita mentre si trovava al lavoro. I rapinatori le avrebbero puntato le pistole alla testa e l'avrebbero colpita al capo utilizzando il calcio del fucile, provocandole lesioni. L'obiettivo sarebbe stato impossessarsi dell'incasso della giornata, pari a 880 euro in contanti, e dell'automobile dell'addetto al distributore.Il colpo, tuttavia, non sarebbe andato a buon fine.Le indagini attraverso telecamere e riconoscimentiLe investigazioni, coordinate dalla Procura e condotte dai carabinieri, si sono sviluppate attraverso l'acquisizione di denunce e sommarie informazioni, oltre all'esame delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati.Gli investigatori hanno analizzato i filmati delle telecamere presenti nella zona del distributore e lungo le strade utilizzate per raggiungere il luogo della rapina e per allontanarsi. L'attività è stata integrata da comparazioni fisiognomiche e individuazioni fotografiche.Il materiale raccolto avrebbe consentito, secondo gli inquirenti, di ricostruire con elevata probabilità la dinamica dell'episodio e di individuare il presunto coinvolgimento delle persone raggiunte dalla misura cautelare.I sopralluoghi con quattro bambini a bordo delle autoTra gli elementi più delicati emersi dall'inchiesta c'è la presunta presenza di quattro bambini durante i sopralluoghi preparatori alla rapina.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati avrebbero effettuato verifiche preventive nei pressi del distributore utilizzando alcune automobili. All'interno dei veicoli si sarebbero trovati anche quattro minori, di 12, 9, 5 e 2 anni, figli dei componenti del gruppo.I bambini sarebbero stati portati con gli adulti durante le attività preparatorie, venendo così esposti, secondo l'ipotesi investigativa, ai rischi connessi a un'azione criminale che sarebbe stata poi compiuta con armi da fuoco e con modalità particolarmente violente.Un aspetto che rende ancora più grave il quadro delineato dagli inquirenti: oltre al presunto coinvolgimento dei tre indagati nella preparazione del colpo, viene contestata anche l'esposizione dei minori a una situazione potenzialmente pericolosa.Le accuse dovranno essere verificate nel corso del procedimento giudiziario. Le persone coinvolte sono da considerarsi presunte innocenti fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.