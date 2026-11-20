L'INCIDENTE Due auto si scontrano e finiscono contro una roccia

Sul luogo dello scontro sono intervenuti i Vigili del Fuoco impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi incidentati e della sede stradale

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la Statale 19, nel territorio comunale di Eboli, nel tratto che collega la città a Battipaglia. Per motivi ancora da accertare, un Suv e un’utilitaria si sono scontrati violentemente, terminando la loro corsa contro il costone roccioso che costeggia la carreggiata.Il bilancio è di due persone ferite, una delle quali in condizioni particolarmente serie. Ad avere la peggio è stata una donna di 46 anni, residente a Campagna, rimasta gravemente ferita nell’impatto.La donna trasferita d’urgenza in ospedaleLa 46enne è stata raggiunta dai sanitari del 118, che le hanno prestato le prime cure prima di trasferirla in ospedale. La donna è tuttora ricoverata in gravi condizioni.Nell’incidente è rimasto coinvolto anche il conducente dell’altro veicolo, un uomo residente a Eboli, che è stato a sua volta accompagnato in ospedale per le cure necessarie.Vigili del Fuoco e Polizia Municipale sul postoSul luogo dello scontro sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi incidentati e della sede stradale. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Eboli, che hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’accaduto.I caschi bianchi si sono occupati inoltre della gestione della viabilità, necessaria per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.Indagini per chiarire la dinamicaRestano da stabilire le cause che hanno provocato il violento impatto tra i due veicoli. Gli accertamenti della Polizia Municipale dovranno chiarire le circostanze dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.