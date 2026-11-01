LA SCOPERTA Droga in auto e 10mila euro in casa

I militari hanno fermato una Mercedes Classe B di colore oro, condotta dal cinquantunenne, che viaggiava insieme a un passeggero di 71 anni

Un controllo stradale si è trasformato in un’operazione antidroga a San Felice a Cancello, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo di 51 anni, residente nel Napoletano e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico di stupefacenti. Nell’auto che guidava è stato scoperto un vano nascosto nel portabagagli, utilizzato per occultare circa 300 grammi di droga tra cocaina e hashish.L’intervento è scattato nella giornata di ieri, durante i servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati svolti dai carabinieri della Stazione di San Felice a Cancello.I militari hanno fermato una Mercedes Classe B di colore oro, condotta dal cinquantunenne, che viaggiava insieme a un passeggero di 71 anni, anch’egli residente in provincia di Napoli e già censito dalle forze dell’ordine.Il controllo è stato approfondito con una perquisizione personale e veicolare. Proprio durante l’ispezione dell’automobile, i carabinieri hanno individuato un vano ricavato nel portabagagli posteriore, utilizzato per nascondere la sostanza stupefacente.Cocaina e hashish nascosti nel portabagagliAll’interno del compartimento occulto sono stati rinvenuti due involucri termosaldati: uno contenente circa 200 grammi di cocaina e l’altro circa 100 grammi di hashish.Il quantitativo complessivo sequestrato ammonta dunque a circa 300 grammi di sostanze stupefacenti.Nel corso del controllo, il 51enne è stato inoltre trovato in possesso di 1.415 euro in contanti, somma che è stata sottoposta a sequestro.Perquisizioni domiciliari: sequestrati oltre 8mila euroLe attività investigative sono proseguite con le perquisizioni domiciliari, eseguite dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni, con il supporto dei militari della Compagnia di Torre del Greco.Nel corso degli accertamenti sono stati rinvenuti ulteriori 8.610 euro in contanti, diversi appunti manoscritti ritenuti riconducibili alla contabilità del traffico di droga e tre smartphone in uso all’arrestato.Il 51enne è stato arrestato in flagranza di reato. Le indagini proseguono per ricostruire la provenienza della droga e accertare eventuali ulteriori responsabilità.