DISSERVIZIO Disabile attende da 4 mesi una nuova batteria per la sua sedia

Un'attesa che si traduce in una condizione di isolamento e dipendenza dagli altri, rendendo difficili anche gli spostamenti più semplici e le attività quotidiane

La richiesta per la sostituzione della batteria sarebbe stata presentata già a giugno, ma il dispositivo non è ancora stato fornito. Il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere regionale Carlo Ceparano chiedono all'azienda sanitaria di verificare la pratica e intervenire.Da mesi è costretto a rimanere in casa, privato della possibilità di spostarsi autonomamente, a causa di una batteria ormai fuori uso. È la situazione denunciata dal signor Ernesto, persona con disabilità motoria che affida alla propria sedia a rotelle elettrica la possibilità di muoversi e mantenere la propria autonomia.Il dispositivo, tuttavia, non è più utilizzabile perché la batteria è completamente esaurita. Secondo quanto riferito, Ernesto avrebbe già compilato e consegnato tutta la documentazione necessaria per ottenere la sostituzione lo scorso giugno. A distanza di mesi, però, non avrebbe ancora ricevuto riscontri dall'ASL Napoli 2 Nord sullo stato della richiesta.Un'attesa che si traduce in una condizione di isolamento e dipendenza dagli altri, rendendo difficili anche gli spostamenti più semplici e le attività quotidiane.L'appello di Ernesto: «Chiedo soltanto di sapere a che punto sia la pratica»Per cercare una soluzione, il signor Ernesto ha deciso di rivolgersi al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e al consigliere regionale Carlo Ceparano.«Deputato Borrelli, consigliere Ceparano, mi rivolgo a voi», è l'inizio del suo appello. «Non è possibile che un disabile motorio debba restare recluso in casa, o dipendere sempre dalla presenza di qualcuno per uscire, a causa dei ritardi della burocrazia. Chiedo soltanto di sapere a che punto sia la mia richiesta, perché vivere in questo stato di incertezza e isolamento è davvero complicato».La richiesta non riguarda soltanto la sostituzione di un componente tecnico, ma il ripristino di uno strumento indispensabile per la sua libertà di movimento e per la gestione autonoma della vita quotidiana.Borrelli e Ceparano chiedono un intervento dell'ASLSulla vicenda sono intervenuti il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere regionale di AVS Carlo Ceparano, che hanno rivolto un appello alla direzione dell'ASL Napoli 2 Nord affinché venga verificata la situazione e sia possibile sbloccare la procedura per la fornitura della nuova batteria.«Rivolgiamo un invito accorato alla direzione dell'ASL Napoli 2 Nord affinché venga effettuata una verifica su questo caso e si possa sbloccare la pratica per la fornitura della nuova batteria», hanno dichiarato.I due esponenti hanno sottolineato come i ritardi amministrativi possano avere conseguenze particolarmente pesanti quando riguardano servizi e strumenti essenziali per le persone con disabilità.«Quando questi ritardi colpiscono chi già affronta una patologia o una disabilità, spesso si traducono in una privazione della libertà personale. Garantire l'autonomia e la dignità delle persone con disabilità deve essere la priorità assoluta di ogni servizio pubblico», hanno aggiunto.L'auspicio espresso da Borrelli e Ceparano è che l'azienda sanitaria possa fornire al più presto un riscontro e procedere con la sostituzione della batteria, consentendo a Ernesto di tornare a utilizzare la propria carrozzina elettrica e recuperare la possibilità di uscire di casa in autonomia.Ora si attende una risposta da parte dell'ASL Napoli 2 Nord per una vicenda in cui il tempo burocratico ha un impatto diretto sulla vita di una persona.