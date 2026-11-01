L'AGGRESSIONE Diciottene pestato da due fratelli in un bar

Dopo averlo fatto cadere a terra, sarebbe intervenuto il secondo uomo, che gli avrebbe spaccato una bottiglia sulla testa

Un ragazzo di appena 18 anni sarebbe stato brutalmente aggredito da due fratelli all'interno di un bar ad Aversa, nella serata del 30 ottobre. Secondo la ricostruzione dei fatti diffusa attraverso la denuncia dell'accaduto, il giovane sarebbe stato colpito senza una provocazione apparente, in un episodio di violenza che ha suscitato indignazione.La prima aggressione sarebbe partita da uno dei due fratelli, che si sarebbe avvicinato al 18enne sferrandogli improvvisamente un pugno al volto. Dopo averlo fatto cadere a terra, sarebbe intervenuto il secondo uomo, che gli avrebbe spaccato una bottiglia sulla testa. A quel punto sarebbe iniziata una sequenza di calci e pugni.Il giovane sarebbe stato inoltre colpito ripetutamente con un orologio utilizzato come una sorta di tirapugni. La situazione si sarebbe interrotta soltanto grazie all'intervento di alcuni clienti presenti nel locale, che avrebbero permesso alla vittima di divincolarsi e raggiungere la strada.Qui il ragazzo sarebbe stato raggiunto dai genitori, che lo hanno accompagnato immediatamente in ospedale. Dopo le cure necessarie, il 18enne è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.Il precedente episodio dello scorso agostoLa vicenda riporta l'attenzione su un altro episodio violento avvenuto ad Aversa nell'agosto scorso, nel quale sarebbe stato coinvolto uno dei due fratelli. In quella circostanza, secondo quanto riferito, era stato proprio lui a riportare gravi ferite durante un pestaggio.Un precedente che aveva già provocato reazioni e preoccupazione tra i cittadini, portando a un intervento pubblico del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e di Francesco Mincione, referente territoriale di Europa Verde.Borrelli e Mincione: «Servono maggiori controlli sul territorio»I due esponenti sono intervenuti anche dopo la nuova aggressione, chiedendo un rafforzamento delle misure di sicurezza e un intervento delle istituzioni.«Siamo di fronte a soggetti pericolosi e recidivi, che evidentemente si sentono intoccabili e credono di poter agire con totale impunità nelle nostre città. Quanto accaduto la sera del 30 ottobre è inaccettabile e ripugnante», hanno dichiarato Borrelli e Mincione.I due hanno inoltre chiesto che le persone coinvolte negli episodi di violenza siano assicurate alla giustizia e che vengano applicate le misure previste dalla legge. Nel loro intervento hanno espresso preoccupazione per il ripetersi di fatti di cronaca che, a loro giudizio, alimentano un clima di insicurezza tra giovani, famiglie e commercianti.«È urgente e non più rinviabile un intervento straordinario delle istituzioni e delle forze dell'ordine per potenziare il controllo del territorio, aumentare i presidi di sicurezza e restituire tranquillità alla nostra comunità», hanno concluso.L'episodio riaccende così il dibattito sulla sicurezza ad Aversa e sulla necessità di contrastare gli atti di violenza, soprattutto quelli che coinvolgono giovanissimi. Resta fondamentale, in ogni caso, che eventuali responsabilità individuali siano accertate nelle sedi competenti.