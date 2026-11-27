L'AGITAZIONE Dicembre si aprirà con uno sciopero generale

La mobilitazione interesserà tutte le categorie, sia del settore pubblico sia di quello privato

Dicembre si aprirà con una giornata di sciopero generale destinata a coinvolgere numerosi settori lavorativi, con possibili ripercussioni anche sulla mobilità e sui servizi ai cittadini. La prima mobilitazione nazionale è in programma venerdì 4 dicembre, quando diverse sigle sindacali hanno proclamato uno stop di 24 ore per chiedere interventi su salari, pensioni, sanità, scuola, welfare e diritti dei lavoratori.La protesta è stata indetta dai sindacati autonomi Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas, Sbm, Sgc e Unicobas, con l'adesione di Slai Cobas, Fao Cobas, Slai Prol Cobas, Al Cobas, Orsa, Fi-Si, Usb e Dlf Cobas. Nella stessa giornata è stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata anche da Usi 1912.La mobilitazione interesserà tutte le categorie, sia del settore pubblico sia di quello privato. Per i cittadini il rischio è quello di dover fare i conti con rallentamenti, cancellazioni e modifiche ai servizi, soprattutto nel comparto dei trasporti.Treni, possibili disagi già dalla sera del 3 dicembrePer il trasporto ferroviario lo sciopero potrà avere inizio alle ore 21 di giovedì 3 dicembre e proseguire fino alle ore 21 di venerdì 4 dicembre.È importante considerare che le conseguenze della protesta potrebbero manifestarsi anche prima dell'inizio ufficiale e dopo la sua conclusione. I viaggiatori sono quindi invitati a prestare attenzione agli aggiornamenti delle imprese ferroviarie, verificando la regolarità dei collegamenti prima di mettersi in viaggio.Trasporto aereo: le fasce orarie garantitePer quanto riguarda il settore aereo, sono previste fasce di tutela nelle quali i voli dovranno essere garantiti. Gli orari indicati sono:dalle 7 alle 10;dalle 18 alle 21.Al di fuori di queste finestre potranno verificarsi disagi e variazioni dell'operatività, in relazione all'adesione del personale alla protesta.Manifestazioni in diverse città italianeLo sciopero generale sarà accompagnato anche da iniziative e manifestazioni pubbliche. Cortei e presidi sono previsti a Milano, Bergamo, Torino, Genova, Bologna, Trento, Firenze, Roma, Napoli, Catania e Palermo.Al centro della mobilitazione ci sono diverse rivendicazioni: l'aumento dei salari e delle pensioni, maggiori risorse per sanità, scuola e welfare, la tutela dei diritti, della sicurezza e delle libertà sindacali. Tra le richieste dei promotori figura anche la contrarietà al riarmo.Un dicembre segnato da altre protesteQuello del 4 dicembre sarà il primo appuntamento di un calendario di mobilitazioni che proseguirà nel corso del mese. Tra gli scioperi nazionali già indicati figurano quello dei taxi, previsto per il 15 dicembre, e le proteste che coinvolgeranno autotrasporto e scuola il 18 dicembre.Un programma di agitazioni che potrebbe rendere particolarmente complessa l'organizzazione degli spostamenti e delle attività quotidiane nelle prossime settimane.