VANDALI Devastata la palestra gratuita del Mappatella Gym

Entrambi i sacchi da boxe presenti nella struttura, uno nero e uno rosso, sono stati profondamente squarciati

Nuovo pesante atto vandalico ai danni della Mappatella Gym, la palestra pubblica e gratuita realizzata sulla spiaggia della Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli. Entrambi i sacchi da boxe presenti nella struttura, uno nero e uno rosso, sono stati profondamente squarciati con un'arma da taglio. L'imbottitura è stata strappata e lasciata sparsa sulla sabbia sottostante.A segnalare quanto accaduto al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli è stato un cittadino, che ha documentato la situazione con alcune fotografie. Le immagini mostrano le condizioni degli attrezzi, resi inutilizzabili dai tagli e dai danni provocati.Un precedente già nell'aprile 2025Non si tratta del primo episodio di questo genere. Già nell'aprile 2025 la Mappatella Gym era stata presa di mira dai vandali: nel giro di poche settimane erano stati danneggiati e squarciati prima un sacco da boxe e poi quello installato in sostituzione.In quell'occasione si era tentato di recuperare l'attrezzatura utilizzando del nastro adesivo per tenerla insieme. Lo stesso Borrelli aveva effettuato un sopralluogo sulla spiaggia per denunciare l'ennesimo danneggiamento di uno spazio pubblico dedicato allo sport e all'aggregazione.Il nuovo raid riporta dunque l'attenzione sulla necessità di proteggere una struttura nata per offrire gratuitamente ai cittadini, soprattutto ai più giovani, la possibilità di allenarsi all'aria aperta.La palestra nata dalla collaborazione tra associazioni e ComuneLa Mappatella Gym è stata realizzata grazie a un accordo tra la Fondazione Marinelli-Gaeta (Ma-Ga), l'associazione “100x100 Naples” e il Comune di Napoli. Un progetto pensato per rendere lo sport accessibile e valorizzare uno spazio sul lungomare attraverso attività gratuite e occasioni di socialità.Proprio il valore pubblico dell'iniziativa è al centro della denuncia del deputato, che considera il danneggiamento non soltanto un danno materiale, ma anche un attacco a un progetto costruito grazie all'impegno di associazioni e fondazioni.Borrelli: «Servono controlli rigorosi e videosorveglianza»Dura la reazione di Francesco Emilio Borrelli, che chiede interventi per impedire il ripetersi di episodi simili.«È rabbioso e inaccettabile assistere all'ennesimo raid vandalico contro Mappatella Gym, uno spazio gratuito nato per offrire ai giovani e ai cittadini la possibilità di fare sport all'aria aperta sul lungomare», dichiara il deputato.«Il punto non è soltanto il danno materiale arrecato a un bene pubblico e all'impegno di associazioni e fondazioni che lavorano per la città, ma il fatto gravissimo che ci siano balordi che girano tranquillamente armati di coltello pronti a distruggere ciò che appartiene a tutti».Borrelli sollecita quindi «controlli rigorosi, videosorveglianza efficace lungo il lungomare e l'individuazione dei responsabili», aggiungendo che «chi vandalizza gli spazi pubblici e porta lame in tasca va fermato e punito senza alcuna giustificazione».Resta ora da chiarire chi abbia danneggiato gli attrezzi e se sarà possibile risalire ai responsabili. Intanto, il nuovo episodio riaccende il dibattito sulla tutela degli spazi pubblici e sulla sicurezza di un luogo pensato per consentire a tutti di praticare sport gratuitamente.