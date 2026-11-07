NUMERI Detanalità, una solo provincia campana perde 2250 alunni

Un dato che fotografa un cambiamento strutturale e che emerge dai prospetti del sistema informativo ministeriale Sidi relativi agli organici di diritto

Il calo demografico non è più soltanto una questione di statistiche sulla popolazione, ma sta diventando un problema concreto per il sistema scolastico. In provincia di Salerno la diminuzione delle nascite si traduce già in una significativa contrazione degli iscritti, con effetti che coinvolgono tanto i quartieri delle città quanto i piccoli centri dell'entroterra. Nel giro di due anni, tra gli anni scolastici 2024/25 e 2026/27, le scuole dell'infanzia e le primarie hanno perso complessivamente 2.250 alunni, con una flessione del 3,58%.Un dato che fotografa un cambiamento strutturale e che emerge dai prospetti del sistema informativo ministeriale Sidi relativi agli organici di diritto. La riduzione non riguarda soltanto le aree interne, tradizionalmente più esposte allo spopolamento, ma interessa anche realtà urbane consolidate, dove la diminuzione delle famiglie con figli in età scolare comincia a modificare gli equilibri tra i diversi istituti.A pagare il prezzo maggiore è la scuola dell'infanzia. In questa fascia gli iscritti sono passati dai 20.191 dell'anno scolastico 2024/25 ai 19.027 previsti per il 2026/27. Significa 1.164 bambini in meno, con una riduzione del 5,76%. Anche la scuola primaria registra una contrazione consistente: gli alunni scendono da 42.631 a 41.545, con una perdita di 1.086 iscritti.Il fenomeno sta inoltre iniziando a coinvolgere i gradi scolastici successivi. Nel passaggio al 2026/27, infatti, anche le scuole secondarie di primo grado registrano una diminuzione di 582 studenti. Un segnale che lascia prevedere come gli effetti della denatalità continueranno a propagarsi nei prossimi anni lungo l'intero percorso formativo.Salerno seconda provincia campana per perdita di alunniIl confronto con le altre province della Campania evidenzia la portata del fenomeno nel territorio salernitano. Nel biennio considerato, tra infanzia e primaria, la regione perde complessivamente 11.207 iscritti. La contrazione più consistente riguarda la provincia di Napoli, con 7.341 alunni in meno. Segue Salerno, che registra una flessione di 2.250 studenti, davanti a Caserta, con 1.063 iscritti persi, e Avellino, che ne conta 553 in meno.La provincia salernitana si colloca dunque al secondo posto regionale per riduzione della popolazione scolastica. Una situazione che non presenta però caratteristiche uniformi: le differenze tra i singoli territori sono marcate e, in alcuni casi, anche tra quartieri appartenenti alla stessa città si registrano andamenti completamente opposti.Nel capoluogo calano gli iscritti, ma i quartieri viaggiano a velocità diverseAnche Salerno città deve fare i conti con una diminuzione degli alunni. Considerando insieme scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, gli iscritti passano da 9.679 a 9.353 nell'arco di un anno. Il saldo negativo è di 326 studenti, pari al 3,37%.Dietro il dato complessivo si nascondono tuttavia situazioni molto differenti. In alcuni quartieri la contrazione appare particolarmente evidente, mentre in altre zone gli istituti riescono addirittura a incrementare il numero degli iscritti.È il caso di Torrione, dove i poli scolastici Alemagna e Matteo Mari registrano complessivamente 104 alunni in meno, con una perdita superiore al 10%. Una flessione che risente anche delle conseguenze dei lavori sugli edifici scolastici e dei conseguenti trasferimenti temporanei, fattori che hanno inciso sulle scelte delle famiglie.Ancora più significativa la situazione di Matierno, dove la diminuzione degli iscritti si avvicina al 25%. Un dato che trova una delle sue espressioni più evidenti nell'assenza di bambini iscritti alla prima classe della scuola primaria.Criticità emergono anche a Pastena. Alla scuola Mazzetti non risultano iscritti nelle prime due classi, mentre a poca distanza l'istituto Don Milani segue una direzione opposta, aumentando la propria popolazione scolastica da 467 a 502 alunni.Non mancano, infatti, realtà in controtendenza. Nella zona orientale della città gli istituti di Arbostella, Mariconda e Mercatello mostrano una crescita, seppur contenuta. Anche Ogliara registra un risultato positivo, con 17 iscritti in più. Numeri che dimostrano come la diminuzione demografica non produca effetti identici in tutte le aree urbane e come la distribuzione delle famiglie possa incidere profondamente sulle iscrizioni dei singoli plessi.Nell'entroterra cilentano la denatalità mette alla prova la sopravvivenza delle scuoleSe nei centri urbani il calo degli alunni può tradursi in classi meno numerose e in una diversa distribuzione degli iscritti tra gli istituti, nei piccoli comuni dell'entroterra la situazione assume contorni più delicati. Qui la diminuzione della popolazione scolastica rischia di compromettere la stessa organizzazione della rete educativa, rendendo necessari accorpamenti e soluzioni organizzative complesse per mantenere aperte le sedi.Un esempio significativo arriva dal Cilento Antico, dove opera l'Istituto comprensivo Omignano-Gioi. La struttura riunisce undici Comuni e gestisce ben 29 plessi scolastici, con una popolazione complessiva inferiore ai mille studenti.L'attuale organizzazione è il risultato di diversi processi di aggregazione avvenuti negli anni. L'istituto di Omignano, inizialmente presente in sette Comuni, ha progressivamente incorporato parte della realtà scolastica di Gioi e successivamente anche l'ex istituto comprensivo Visconti, che comprendeva altri tre paesi.Una rete territoriale così estesa comporta inevitabilmente difficoltà gestionali. Non si tratta soltanto di distribuire docenti e personale amministrativo, ma di garantire quotidianamente il funzionamento di quasi trenta sedi, spesso distanti tra loro e inserite in contesti caratterizzati da collegamenti difficili.La gestione della sicurezza rappresenta uno degli aspetti più importanti. Per assicurare la presenza di personale formato all'utilizzo dei defibrillatori sono state preparate 60 persone. A questo si aggiunge il coordinamento con undici amministrazioni comunali, ognuna con esigenze e calendari differenti, tra festività patronali, iniziative locali e giornate di chiusura.Anche un'assenza apparentemente ordinaria può trasformarsi in un problema. La mancanza di un solo collaboratore scolastico, ad esempio, può mettere in difficoltà l'apertura di un plesso, soprattutto quando non è possibile garantire una sostituzione immediata.In diversi paesi rimangono inoltre attive sezioni uniche della scuola dell'infanzia, con numeri particolarmente ridotti. Si tratta di strutture che vengono mantenute nonostante il limitato numero di bambini, perché rappresentano spesso l'unico servizio educativo presente sul territorio.Costa e aree interne, due realtà sempre più distantiAlla base delle difficoltà c'è anche il divario crescente tra i comuni costieri e quelli dell'entroterra. Le località interessate dallo sviluppo turistico possono beneficiare di una maggiore capacità di attrarre residenti e famiglie, mentre le aree interne continuano a confrontarsi con lo spopolamento, la riduzione dei servizi e la carenza di collegamenti.In questo scenario la scuola assume un valore che va ben oltre la semplice attività didattica. In molti piccoli centri rappresenta uno dei pochi presidi pubblici ancora presenti, un punto di riferimento per le famiglie e un elemento fondamentale per mantenere viva la comunità.Nell'area dell'istituto Omignano-Gioi, al momento, non si registrano chiusure di plessi. Tuttavia, il progressivo restringimento della popolazione scolastica rende sempre più difficile programmare il futuro di alcune sedi. Il rischio è che la diminuzione degli iscritti inneschi un processo difficile da invertire: meno bambini significano meno servizi, mentre la riduzione delle opportunità può spingere altre famiglie a trasferirsi altrove.Organici scolastici e dimensionamento: cambia anche la rete degli istitutiLa contrazione della popolazione scolastica ha conseguenze anche sulla programmazione degli organici e sull'organizzazione complessiva degli istituti. Il 29 ottobre la Regione Campania ha approvato il piano di dimensionamento scolastico per l'anno 2027/28, confermando un totale di 830 autonomie scolastiche sul territorio regionale.Sul fronte del personale, i dati relativi al periodo 2022-2026 mostrano una riduzione dei posti comuni e di potenziamento, passati da 78.426 a 77.378 unità. La differenza è di 1.048 posti in meno.Di segno opposto l'andamento del sostegno, che nello stesso periodo ha registrato un incremento di 1.069 posti. Una crescita che ha consentito di mantenere sostanzialmente invariato il numero complessivo degli organici regionali, pari a 93.364 posti.Anche nella provincia di Salerno, per l'anno scolastico 2026/27, l'Ambito territoriale ha autorizzato ulteriori posti di sostegno in deroga, per rispondere alle esigenze degli alunni che necessitano di assistenza e supporto specifico.Rimane però aperta la questione dei posti comuni vacanti. Secondo i dati diffusi dalla Uil, nella provincia salernitana risultano ancora 121 posti non coperti tra scuola dell'infanzia e primaria. Si tratta del secondo dato più alto della Campania, dopo quello registrato nella provincia di Napoli.Il futuro delle scuole legato alla tenuta dei territoriLa diminuzione degli iscritti non comporta automaticamente la chiusura delle scuole. Nelle decisioni incidono numerosi fattori, dalla distribuzione della popolazione alla mobilità delle famiglie, passando per l'organizzazione degli istituti e le preferenze dei genitori.Tuttavia, i numeri raccontano una trasformazione che non può essere sottovalutata. La perdita di oltre duemila alunni in provincia di Salerno in appena due anni rappresenta un segnale concreto delle conseguenze della denatalità sul sistema educativo.Il problema diventa ancora più evidente nei piccoli comuni, dove la sopravvivenza di una scuola può fare la differenza tra una comunità ancora in grado di offrire servizi alle famiglie e un territorio destinato a perdere progressivamente residenti.La sfida dei prossimi anni non riguarderà soltanto la gestione degli organici o la razionalizzazione delle sedi, ma la capacità di mantenere una presenza scolastica capillare. Perché nei centri più piccoli la chiusura di un plesso non significa semplicemente spostare gli alunni in un altro edificio: può voler dire allontanare ulteriormente le famiglie dai servizi e accelerare uno spopolamento già in corso.