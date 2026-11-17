IL DELITTO Decine di coltellate: donna morta in casa nell'Agro Nocerino

un particolare che rende necessario approfondire le circostanze del decesso e ricostruire quanto accaduto nell’abitazione

Un ritrovamento che presenta diversi elementi ancora da chiarire ha fatto scattare le indagini a Castel San Giorgio. Una donna di 88 anni, E.C., è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione, in corso Claudio, nella località di Cortedomini. A fare la scoperta sarebbe stato il nipote.Sul corpo dell’anziana sono stati rilevati numerosi segni riconducibili a un’arma da taglio. Le prime informazioni parlano di oltre dieci ferite, un particolare che rende necessario approfondire le circostanze del decesso e ricostruire quanto accaduto nell’abitazione.I rilievi nell’abitazioneDopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Mercato San Severino e Castel San Giorgio. I militari hanno effettuato i primi accertamenti e i rilievi utili a raccogliere elementi per chiarire la dinamica dei fatti.L’attività investigativa è coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, che segue gli sviluppi del caso.Nessuna pista esclusaAl momento gli investigatori non hanno indicato una ricostruzione definitiva e mantengono aperte tutte le ipotesi, compresa quella di una morte violenta. Saranno gli accertamenti investigativi e medico-legali a fornire elementi più precisi sulla natura delle lesioni e sulle cause del decesso.Se venisse confermata l’ipotesi di un omicidio, si tratterebbe del terzo caso di morte violenta nell’arco di due giorni nella provincia di Salerno. Per ora, tuttavia, non ci sono conclusioni ufficiali e le indagini proseguono per stabilire che cosa sia realmente accaduto.