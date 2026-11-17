CALCIO De Bruyne non è ancora rientrato per gli allenamenti

All'orizzonte c'è la sfida di sabato sera contro il Torino in programma allo stadio Diego Armando Maradona

Slitta di 24 ore il rientro di Kevin De Bruyne a Castel Volturno. Il centrocampista belga farà ritorno in Italia nella giornata di domani, anziché oggi, secondo una decisione concordata con il club anche alla luce del programma di lavoro stabilito dallo staff tecnico.Per la giornata odierna, infatti, era prevista soltanto una seduta di scarico in palestra, senza particolari attività sul campo. L'unico a fare ritorno al centro sportivo è stato Antonio Vergara, mentre De Bruyne raggiungerà i compagni domani e sarà regolarmente a disposizione per avviare la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato.All'orizzonte c'è la sfida di sabato sera contro il Torino, in programma allo stadio Diego Armando Maradona, un appuntamento per il quale il Napoli punta a recuperare tutte le energie e ad avere a disposizione più alternative possibili.Le notizie positive arrivano anche dall'infermeria. Sono infatti pronti a tornare a disposizione Favasuli, Spinazzola e David Neres, tre recuperi importanti in vista della gara contro i granata. I primi due potrebbero essere schierati dal primo minuto, mentre per il brasiliano l'ipotesi più probabile è quella di una partenza dalla panchina, con un eventuale ingresso a partita in corso.Nelle prossime ore sono attesi a Castel Volturno anche gli altri calciatori impegnati con le rispettive nazionali. L'ultimo a rientrare sarà Mathías Olivera, ancora impegnato in Sudamerica con la nazionale uruguaiana per le amichevoli internazionali.Il gruppo tornerà dunque progressivamente al completo, consentendo allo staff tecnico di concentrarsi sulle ultime valutazioni in vista del Torino. Tra rientri dagli impegni internazionali e recuperi dagli infortuni, il Napoli si prepara ad affrontare la sfida del Maradona con nuove soluzioni a disposizione.