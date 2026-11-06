L'INTERVENTO Danni alla milza dopo l'operazione, c'è il maxi-risarcimento

sarebbero emerse criticità nella valutazione iniziale della lesione e nella decisione di procedere con l'operazione

La donna aveva contestato il percorso diagnostico e terapeutico che aveva portato all'operazione, ritenuta non necessaria nella successiva valutazione medico-legale. Dopo una prima offerta da 20mila euro, l'ospedale ha concordato una somma superiore ai 50mila euro, evitando il processo.



L'intervento e le conseguenze sulla salute



Si era rivolta a una struttura ospedaliera del Veneto per un problema alla milza, ma il percorso di cura si sarebbe concluso con conseguenze gravi per la sua salute. Una donna campana ha ottenuto un risarcimento superiore a 50mila euro dopo aver contestato le scelte diagnostiche e terapeutiche che avevano preceduto l'intervento chirurgico.



Secondo la ricostruzione medico-legale riferita dallo Studio Associato Maior, che ha seguito il caso, sarebbero emerse criticità nella valutazione iniziale della lesione e nella decisione di procedere con l'operazione. La formazione, stando agli accertamenti richiamati dai legali, non avrebbe avuto natura oncologica né caratteristiche tali da rendere necessario l'intervento.



La prima proposta da 20mila euro



L'operazione avrebbe provocato ulteriori e importanti danni alla milza, con ripercussioni significative sulla vita della paziente. In una prima fase, l'Azienda ospedaliera aveva avanzato una proposta conciliativa pari a 20mila euro.



La somma è stata giudicata insufficiente dai legali della donna, che hanno quindi chiesto un approfondimento della documentazione e nuove valutazioni specialistiche. L'obiettivo era verificare in modo più completo le conseguenze dell'intervento e la loro compatibilità con il percorso sanitario seguito.



Il nuovo esame medico-legale e l'accordo



Dopo ulteriori analisi e rivalutazioni medico-legali, la struttura sanitaria ha formulato una nuova offerta, questa volta superiore ai 50mila euro. La vicenda si è così chiusa con un accordo stragiudiziale, senza che la paziente dovesse affrontare un procedimento davanti al Tribunale.



Il risultato è stato comunicato dallo Studio Associato Maior, che ha assistito la donna nella trattativa risarcitoria.



La posizione dei legali



Gli avvocati dello studio hanno sottolineato il peso delle nuove valutazioni nella revisione dell'offerta iniziale: «Questo caso dimostra quanto sia importante non arrendersi davanti a una prima proposta risarcitoria, soprattutto quando questa non appare proporzionata alle conseguenze subite dal paziente».



I legali hanno inoltre spiegato che, attraverso l'approfondimento medico-legale e l'azione condotta per conto della propria assistita, è stato possibile raggiungere una cifra «significativamente più favorevole», evitando i tempi di un lungo processo.