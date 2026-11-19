IL RAID Dà fuoco agli scooter parcheggiati davanti alla stazione

Le indagini sull’incendio sono partite dall’esame delle registrazioni delle telecamere installate nella stazione partenopea

Un’azione a Roma, un incendio a Napoli e un unico presunto responsabile. La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino straniero di 28 anni, ritenuto coinvolto in due distinti episodi avvenuti nella stessa giornata nelle aree delle stazioni ferroviarie di Roma Tiburtina e Napoli Centrale.Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe prima rapinato un esercizio commerciale all’interno dello scalo romano, per poi raggiungere Napoli e incendiare un motoveicolo nel parcheggio della stazione centrale.Le immagini hanno permesso di risalire al sospettatoLe indagini sull’incendio sono partite dall’esame delle registrazioni delle telecamere installate nella stazione partenopea. L’analisi dei filmati ha consentito agli agenti di individuare un presunto responsabile, successivamente riconosciuto come lo stesso uomo già ricercato dagli operatori della sottosezione Polizia Ferroviaria di Roma Tiburtina.Nelle prime ore di quella mattina, infatti, il 28enne avrebbe rapinato un negozio dello scalo ferroviario romano, spintonando anche la direttrice dell’attività.Il raccordo tra le Polfer di Lazio e CampaniaA rafforzare gli elementi raccolti è stata la collaborazione tra il compartimento della Polizia Ferroviaria per il Lazio e quello per la Campania. Gli investigatori hanno confrontato le immagini dei due episodi, riscontrando una corrispondenza tra gli abiti indossati dall’uomo durante la rapina a Roma e quelli ripresi dalle telecamere della stazione di Napoli.Gli accertamenti hanno così portato a ricondurre entrambi i fatti allo stesso sospettato. Il 28enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e il provvedimento è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria competente. Le contestazioni restano nell’ambito delle ipotesi investigative e la responsabilità dovrà essere accertata nelle sedi giudiziarie.