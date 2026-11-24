CAMORRA "Così inguai la tua famiglia per 10mila euro", presi gli estorsori

L'operazione è il risultato di un'attività investigativa condotta dai militari dell'Arma e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli

«Per 10mila euro inguai tutta la quiete della famiglia tua». Sarebbe stata questa la minaccia rivolta a un imprenditore edile di Vico Equense per convincerlo a pagare una somma di denaro. Un'intimidazione che, secondo gli investigatori, avrebbe fatto riferimento anche a possibili conseguenze per i suoi familiari.Per questa e per un'altra presunta richiesta estorsiva sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Sorrento Michele Ferraro, 44 anni, e Antonio Piombino, 24 anni. I due, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbero legati al clan Di Martino, guidato da Leonardo Di Martino e attivo nell'area dei Monti Lattari e della Penisola Sorrentina.L'operazione è il risultato di un'attività investigativa condotta dai militari dell'Arma e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Le accuse contestate riguardano la tentata estorsione aggravata dalla finalità di agevolare il gruppo camorristico.La richiesta di 10mila euro e l'alternativa della busta pagaIl primo episodio risale allo scorso marzo e sarebbe avvenuto a Vico Equense. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Ferraro si sarebbe presentato da solo davanti a un imprenditore del settore edile, chiedendogli il pagamento di 10mila euro.Nel corso dell'incontro sarebbe stata pronunciata la frase intimidatoria relativa alla tranquillità della famiglia dell'imprenditore. Ma, stando agli elementi raccolti durante le indagini, sarebbe stata prospettata anche una soluzione alternativa al versamento diretto del denaro.L'uomo avrebbe potuto evitare il pagamento assumendo una persona indicata dallo stesso Ferraro. In questo modo, attraverso una busta paga, il soggetto avrebbe avuto la possibilità di richiedere un prestito per una somma equivalente ai 10mila euro pretesi.«Non aprite proprio»: le pressioni su un secondo cantiereIl secondo episodio contestato risalirebbe alla fine di maggio e avrebbe coinvolto il dipendente di un'altra impresa edile, sempre a Vico Equense.In questa circostanza, secondo l'accusa, si sarebbero presentati entrambi gli indagati, Ferraro e Piombino. Il messaggio rivolto al lavoratore avrebbe lasciato intendere che l'attività nel cantiere non potesse proseguire senza il loro consenso.«Non aprite proprio, non venite in cantiere e recatevi a questo indirizzo per pattuire il pagamento»: sarebbe stato questo il contenuto delle indicazioni impartite dai due, secondo quanto ricostruito dagli investigatori. L'obiettivo contestato è quello di imporre il pagamento di una somma per consentire all'impresa di lavorare.Contestato anche il possesso di una pistolaOltre alle presunte condotte estorsive, Ferraro e Piombino devono rispondere, in concorso, anche di un'ulteriore contestazione relativa al possesso di un'arma da fuoco.In particolare, l'episodio riguarda una pistola che il più giovane avrebbe avuto con sé il 9 giugno scorso, giorno in cui era stato arrestato in flagranza dai Carabinieri.Le indagini della Dda puntano a ricostruire i rapporti tra i due indagati e il clan Di Martino, oltre alle modalità con cui sarebbero state esercitate le pressioni sulle imprese impegnate nei lavori edili nella Penisola Sorrentina. Le accuse dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.