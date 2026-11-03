PSICOSI Continua la follia dei chip tolti dai documenti

I carabinieri stanno cercando di fare chiarezza su una pratica che consiste nella rimozione o nell’alterazione del microchip

Tre nuovi episodi in provincia di Napoli e uno a Chiusano San Domenico, in Irpinia, dove un ventenne è stato arrestato. I carabinieri mettono in guardia sui rischi legati alla rimozione del microchip, che può favorire la creazione di identità parallele e truffe finanziarie.Si allarga il fenomeno delle carte d’identità elettroniche manomesse in Campania. Nelle ultime ore sono stati scoperti tre nuovi casi in provincia di Napoli e un altro a Chiusano San Domenico, in Irpinia, dopo gli episodi registrati nei giorni scorsi in altri comuni.I carabinieri stanno cercando di fare chiarezza su una pratica che consiste nella rimozione o nell’alterazione del microchip della CIE e che può avere conseguenze penali. L’intervento dei militari ha portato a nuovi arresti e al sequestro di documenti irregolari.Il caso in Irpinia: arrestato un ventenneA Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino, un ventenne è stato arrestato in flagranza di reato e ora si trova agli arresti domiciliari.Il giovane è stato fermato dai carabinieri mentre era alla guida della propria auto per un controllo. Quando gli è stato chiesto di esibire i documenti, ha consegnato una carta d’identità elettronica priva del microchip.Durante il controllo, i militari hanno inoltre trovato nell’auto due coltelli.Il ventenne dovrà rispondere delle accuse di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e di porto ingiustificato di strumenti atti a offendere.Altri casi a Napoli e VollaA Napoli sono state arrestate altre quattro persone. Tre di loro, presentatesi in momenti diversi alla caserma dei carabinieri San Giuseppe, avevano una carta d’identità elettronica con il chip alterato o rimosso.Un altro episodio è stato scoperto a Volla, dove un 49enne, fermato in via Orazio Coclite, ha consegnato ai militari una CIE sulla quale il microchip risultava rimosso con un taglio chirurgico.Gli accertamenti proseguono per verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi e ricostruire le finalità della manomissione dei documenti.I rischi legati alla rimozione del microchipI carabinieri sottolineano che alterare una carta d’identità elettronica può avere conseguenze rilevanti.«Il sequestro del documento e l’arresto in flagranza» sono tra le conseguenze previste, spiegano i militari.Il rischio, inoltre, non riguarda soltanto la validità del documento. I chip estratti integri possono essere reinnestati su supporti plastici clonati oppure rivenduti per creare identità parallele.Queste identità potrebbero essere utilizzate per truffe finanziarie, per aprire conti bancari online o per consentire a persone clandestine di disporre di documenti irregolari.Le raccomandazioni dei carabinieriIn considerazione dell’aumento degli episodi, l’Arma ha diffuso una serie di indicazioni rivolte ai cittadini per prevenire utilizzi illeciti dei documenti e dei dati personali.Tra le raccomandazioni:Non manomettere mai la propria carta d’identità elettronica: il documento può diventare inutilizzabile e la manomissione costituisce un reato.Non utilizzare una CIE manomessa o danneggiata.In caso di anomalie, rivolgersi agli uffici che hanno rilasciato il documento per verificarne la validità.Prestare attenzione a richieste anomale di documenti, dati personali o codici di autenticazione.In caso di sospetto furto o utilizzo illecito dei propri dati, segnalare immediatamente la situazione alla Stazione dei carabinieri più vicina oppure chiamare il numero unico di emergenza 112.I militari ricordano inoltre che nessun appartenente alle forze dell’ordine chiederà denaro o gioielli per pagare spese processuali.L’invito è a segnalare tempestivamente ogni anomalia e a non affidare documenti o dati personali a soggetti non verificati, per evitare che possano essere utilizzati per attività illecite.