L'AGGRESSIONE Colpito ripetutamente alla testa dalla moglie, è grave

Stando a una prima ricostruzione dei fatti la donna avrebbe utilizzato un oggetto particolarmente pesante

Momenti di forte tensione a Marcianise, dove una discussione tra marito e moglie sarebbe degenerata in una violenta aggressione all’interno dell’abitazione familiare. A finire in ospedale è stato il marito, che avrebbe riportato diverse ferite alla testa dopo essere stato colpito ripetutamente dalla donna.L’episodio si è verificato in via Conforti. Le circostanze che avrebbero portato allo scontro non sono ancora state chiarite e restano da ricostruire le ragioni alla base della lite. Secondo le prime informazioni disponibili, la situazione sarebbe rapidamente precipitata fino a trasformarsi in un’aggressione fisica.Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la donna avrebbe utilizzato un oggetto particolarmente pesante, descritto come simile a un martello, per colpire il marito più volte alla testa. Una violenza che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia di Marcianise, intervenuti per gestire la situazione e avviare gli accertamenti necessari a chiarire quanto accaduto tra le mura domestiche. Gli investigatori dovranno ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e verificare le responsabilità nell’ambito dell’episodio.Nel frattempo, l’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta, dove è stato sottoposto alle prime cure mediche. Le ferite riportate al capo hanno richiesto alcuni punti di sutura, necessari per medicare le lesioni provocate dai colpi ricevuti.Nonostante la dinamica particolarmente violenta, le prime informazioni sulle condizioni del ferito sembrerebbero essere rassicuranti. L'uomo sarebbe rimasto vigile e, al momento, non si segnalerebbero elementi tali da far temere per la sua vita.Resta ora da fare piena luce sulle motivazioni che avrebbero innescato il violento confronto e su quanto accaduto nell'abitazione di via Conforti. Gli accertamenti delle forze dell'ordine proseguiranno per definire con maggiore precisione i contorni della vicenda.