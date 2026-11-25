Cinque rapine a donne in poche settimane: arrestato

A indirizzare le indagini verso il sospettato sono state le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e alcuni filmati circolati sul web

Sarebbe stato lui, secondo l’accusa, a mettere a segno una serie di rapine nei quartieri napoletani di Chiaia, Posillipo e San Ferdinando. I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno fermato un uomo napoletano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di cinque colpi commessi tra il 30 luglio e il 4 novembre scorsi.L’attività investigativa ha permesso di ricostruire una presunta modalità operativa ricorrente, con la quale il sospettato avrebbe aggredito le proprie vittime per sottrarre borse e gioielli. In due circostanze, durante le rapine, le persone prese di mira avrebbero riportato anche delle ferite.Lo scooter con targa straniera e gli assalti alle spalleSecondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe utilizzato sempre lo stesso schema. In sella a uno scooter con targa straniera, si sarebbe spostato anche contromano o percorrendo i marciapiedi, per raggiungere più facilmente le vittime.Il bersaglio sarebbero state soprattutto donne e turisti, sorpresi alle spalle mentre si trovavano nelle strade dei quartieri interessati. Con un’azione rapida, il presunto rapinatore avrebbe strappato loro borse e gioielli, per poi allontanarsi a bordo del mezzo.Cinque gli episodi contestati, concentrati in un arco temporale di poco più di tre mesi, dal 30 luglio al 4 novembre.Le immagini delle telecamere e i video viraliA indirizzare le indagini verso il sospettato sono state le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e alcuni filmati circolati sul web, diventati virali e utili agli investigatori per ricostruire gli episodi.Le indagini sono state condotte dai Carabinieri della Stazione dei Quartieri Spagnoli, che hanno raccolto gli elementi ritenuti utili a collegare i diversi colpi e a individuare il presunto responsabile.Dopo il fermo, il Gip ha convalidato il provvedimento e disposto la custodia cautelare in carcere. L’uomo resta indagato per le rapine contestate e la sua responsabilità dovrà essere accertata nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto della presunzione di innocenza.