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IL ROGO

Cella in fiamme: intossicati quattro detenuti e un agente

L'esposizione ai fumi ha reso necessario il ricorso alle cure mediche

A cura di Redazione
14 novembre 2026 06:00
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Cella in fiamme: intossicati quattro detenuti e un agente -
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Cronaca
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Momenti di forte tensione nel penitenziario di Avellino, dove un incendio divampato all'interno di una cella ha richiesto l'intervento immediato della Polizia Penitenziaria. A provocare il rogo sarebbe stato uno dei detenuti ospitati nella stanza, che in quel momento condivideva con altre tre persone. Il fumo si è propagato rapidamente negli ambienti, rendendo necessario un intervento tempestivo per evitare conseguenze più gravi.Il bilancio dell'episodio registra un agente intossicato durante le operazioni di soccorso. Il poliziotto è stato accompagnato in ospedale per ricevere assistenza e sottoporsi agli accertamenti sanitari.L'intervento dell'agente e l'evacuazione della cellaLa situazione è stata affrontata da un agente che, dopo essersi accorto dell'incendio, ha utilizzato un estintore per cercare di contenere le fiamme. Una volta avviate le operazioni di spegnimento, ha provveduto a far uscire dalla cella tutti e quattro gli occupanti, mettendoli al riparo dal fuoco e dalla densa presenza di fumo.Proprio durante queste fasi il poliziotto ha respirato i prodotti della combustione e ha accusato sintomi riconducibili a un'intossicazione. L'esposizione ai fumi ha reso necessario il ricorso alle cure mediche.Il trasferimento al Moscati e la denuncia sindacaleL'agente è stato trasferito all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove i sanitari hanno effettuato gli interventi necessari e gli esami per valutare le conseguenze dell'inalazione.A rendere noto quanto accaduto è stato Raffaele Troise, rappresentante sindacale della Uil Fp, che ha espresso solidarietà e vicinanza al collega coinvolto. Secondo la prima ricostruzione, all'origine dell'incendio ci sarebbe il gesto di un detenuto di origine magrebina. Restano da chiarire tutti gli aspetti dell'episodio e le circostanze che hanno portato all'innesco delle fiamme.

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