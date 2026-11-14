IL ROGO Cella in fiamme: intossicati quattro detenuti e un agente

L'esposizione ai fumi ha reso necessario il ricorso alle cure mediche

Momenti di forte tensione nel penitenziario di Avellino, dove un incendio divampato all'interno di una cella ha richiesto l'intervento immediato della Polizia Penitenziaria. A provocare il rogo sarebbe stato uno dei detenuti ospitati nella stanza, che in quel momento condivideva con altre tre persone. Il fumo si è propagato rapidamente negli ambienti, rendendo necessario un intervento tempestivo per evitare conseguenze più gravi.Il bilancio dell'episodio registra un agente intossicato durante le operazioni di soccorso. Il poliziotto è stato accompagnato in ospedale per ricevere assistenza e sottoporsi agli accertamenti sanitari.L'intervento dell'agente e l'evacuazione della cellaLa situazione è stata affrontata da un agente che, dopo essersi accorto dell'incendio, ha utilizzato un estintore per cercare di contenere le fiamme. Una volta avviate le operazioni di spegnimento, ha provveduto a far uscire dalla cella tutti e quattro gli occupanti, mettendoli al riparo dal fuoco e dalla densa presenza di fumo.Proprio durante queste fasi il poliziotto ha respirato i prodotti della combustione e ha accusato sintomi riconducibili a un'intossicazione. L'esposizione ai fumi ha reso necessario il ricorso alle cure mediche.Il trasferimento al Moscati e la denuncia sindacaleL'agente è stato trasferito all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove i sanitari hanno effettuato gli interventi necessari e gli esami per valutare le conseguenze dell'inalazione.A rendere noto quanto accaduto è stato Raffaele Troise, rappresentante sindacale della Uil Fp, che ha espresso solidarietà e vicinanza al collega coinvolto. Secondo la prima ricostruzione, all'origine dell'incendio ci sarebbe il gesto di un detenuto di origine magrebina. Restano da chiarire tutti gli aspetti dell'episodio e le circostanze che hanno portato all'innesco delle fiamme.