MALTEMPO Cede il solaio di un reparto in ospedale

Il distacco è avvenuto negli ambienti che in passato erano destinati alla Cardiologia

Il maltempo che nelle ultime ore ha investito il Salernitano ha avuto conseguenze anche sull'ospedale di Eboli, dove le precipitazioni intense hanno messo in evidenza diverse criticità strutturali e impiantistiche. L'episodio che ha provocato maggiore apprensione si è verificato nel reparto di Pneumologia, dove una parte del soffitto ha ceduto, causando momenti di paura tra i pazienti ricoverati e il personale sanitario.Il distacco è avvenuto negli ambienti che in passato erano destinati alla Cardiologia. Un cedimento che ha richiesto particolare attenzione, mentre all'interno della struttura venivano segnalati altri danni riconducibili alle condizioni meteorologiche avverse.Problemi anche nel reparto di MedicinaLe verifiche hanno interessato anche il reparto di Medicina, dove sono stati riscontrati ulteriori danni. La situazione non riguarda quindi soltanto il punto in cui si è verificato il cedimento del controsoffitto, ma coinvolge più aree dell'ospedale.Le piogge abbondanti e le raffiche di vento hanno inoltre compromesso il funzionamento dell'impianto elettrico. Per garantire la continuità dell'alimentazione è stato necessario ricorrere al gruppo elettrogeno, evitando che le difficoltà della rete interna si ripercuotessero sulle attività della struttura.Controlli in tutti i tredici repartiÈ stata avviata una ricognizione complessiva per valutare le condizioni dell'edificio e individuare eventuali ulteriori danni. Gli accertamenti riguardano tutti e tredici i reparti, con l'obiettivo di verificare la sicurezza degli ambienti e il funzionamento degli impianti.Particolare attenzione è rivolta anche alle sale operatorie. Questi ambienti erano già stati chiusi nei giorni scorsi per consentire interventi legati a precedenti infiltrazioni d'acqua. Ora bisognerà stabilire se il nuovo episodio di maltempo abbia aggravato le criticità già riscontrate.La situazione resta sotto osservazioneIl quadro complessivo è ancora in fase di valutazione. Le verifiche dovranno chiarire l'estensione dei danni provocati dalle precipitazioni e le condizioni dei diversi spazi ospedalieri, oltre a definire gli eventuali interventi necessari per ripristinare pienamente la funzionalità della struttura.A preoccupare, oltre al cedimento registrato in Pneumologia, è soprattutto la presenza di problemi in più reparti e agli impianti, in un presidio sanitario chiamato a garantire assistenza anche durante l'emergenza maltempo.