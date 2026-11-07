SOCCORSI C'è una persona scomparsa, ricerche a piedi ed in elicottero

Le operazioni aeree, insieme agli interventi delle pattuglie sul territorio, avrebbero fatto parte delle attività finalizzate a rintracciare la persona

Non si fermano le ricerche a Salerno per una persona della quale si sarebbero perse le tracce. Anche questa mattina l'attività dei carabinieri è proseguita nella zona orientale della città, con particolare attenzione al tratto di litorale di Torrione, nei pressi dell'Ostello della Gioventù e di fronte al Forte La Carnale.I militari sono stati notati impegnati in controlli lungo la spiaggia e nelle aree circostanti. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sull'identità della persona cercata né sulle circostanze della scomparsa. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella che l'uomo o la donna, proveniente da un comune limitrofo, possa aver raggiunto proprio la zona orientale del capoluogo.La presenza delle pattuglie sul litorale si inserisce in un'attività di ricerca che aveva già attirato l'attenzione dei residenti nella serata di ieri, quando diversi cittadini avevano segnalato movimenti insoliti nei cieli della città.L'elicottero a bassa quota e le segnalazioni dei residentiA destare particolare curiosità era stato soprattutto il passaggio di un elicottero dei carabinieri, avvistato mentre sorvolava a bassa quota diversi quartieri di Salerno. Le segnalazioni erano arrivate in particolare dalla zona di Mercatello, dove i residenti avevano notato il velivolo impegnato in ripetuti passaggi e una fascia luminosa visibile dall'alto.Le operazioni aeree, insieme agli interventi delle pattuglie sul territorio, avrebbero fatto parte delle attività finalizzate a rintracciare la persona scomparsa. Le verifiche sembrano ora interessare anche il tratto costiero compreso tra Torrione e l'area del Forte La Carnale.Ancora da chiarire i contorni della vicendaRestano tuttavia diversi interrogativi sulle modalità con cui si stanno svolgendo le ricerche. Non è ancora chiaro da quanto tempo manchi la persona, quale sia stato il suo ultimo spostamento conosciuto e quali elementi abbiano portato gli investigatori a concentrare l'attenzione sulla fascia orientale di Salerno.Le attività dei carabinieri proseguono, mentre si attendono eventuali aggiornamenti ufficiali che possano fare luce sulla vicenda. La presenza dei militari sulla spiaggia di Torrione conferma che le verifiche stanno interessando anche il litorale cittadino, in un'operazione della quale, al momento, non sono stati resi noti ulteriori particolari.