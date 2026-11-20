FURTI di AUTO Cavalli di ritorno al Centro Commerciale Campania: arrestato la banda

Per portare a termine i furti sarebbero state impiegate apparecchiature elettroniche specifiche, tra cui centraline dotate di interfaccia Bluetooth e dispositivi collegabili alla porta diagnostica

Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine su un gruppo criminale accusato di aver organizzato furti di automobili e successive estorsioni attraverso il cosiddetto sistema del «cavallo di ritorno». La misura cautelare, disposta dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata eseguita dalla Polizia di Stato.Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti ed estorsioni. Secondo l’ipotesi investigativa, il gruppo sottraeva le vetture e successivamente contattava i proprietari chiedendo denaro in cambio della restituzione.L’indagine partita nell’aprile 2022L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e condotta dalla Squadra Mobile e dalla Polizia Stradale di Caserta, ha preso avvio nell’aprile del 2022. In quella fase gli agenti avevano fermato due persone a bordo di un’automobile: durante il controllo erano stati trovati attrezzi utilizzabili per forzare le serrature e intervenire sui sistemi di accensione dei veicoli.Gli approfondimenti successivi avrebbero consentito di ricostruire l’esistenza di un’organizzazione composta da almeno dodici persone, tutte provenienti dalla provincia di Napoli, ma attiva prevalentemente nel territorio casertano.Tra le zone prese di mira figuravano Caserta, San Nicola la Strada, Marcianise e l’area del Centro Commerciale Campania. Per individuare le automobili da rubare, i componenti del gruppo avrebbero effettuato sopralluoghi utilizzando anche vetture a noleggio, così da osservare i veicoli e scegliere quelli da colpire.Per portare a termine i furti sarebbero state impiegate apparecchiature elettroniche specifiche, tra cui centraline dotate di interfaccia Bluetooth e dispositivi collegabili alla porta diagnostica OBDII delle automobili.Le richieste di denaro ai proprietariUna volta rubate, le vetture venivano trasferite e lasciate in luoghi ritenuti sicuri. A quel punto, secondo la ricostruzione degli investigatori, i proprietari venivano contattati e invitati a pagare una somma per riottenere il mezzo.Le cifre versate da alcune vittime sarebbero state comprese tra 500 e 2.000 euro. Attraverso questo meccanismo, gli indagati avrebbero incassato complessivamente circa 11.800 euro.Non tutti i proprietari, però, avrebbero accettato la richiesta estorsiva. Nei casi in cui il pagamento non veniva effettuato, le automobili sarebbero state trasferite in officine e carrozzerie compiacenti per essere smontate. I componenti recuperati venivano quindi destinati alla rivendita.Due arresti durante le indagini e una carrozzeria sequestrataNel corso dell’attività investigativa erano già stati arrestati due presunti componenti del gruppo. Gli accertamenti avevano inoltre portato al sequestro di una carrozzeria che, secondo l’ipotesi degli inquirenti, sarebbe stata utilizzata nell’ambito delle attività legate allo smontaggio dei veicoli rubati.L’esecuzione delle misure nei confronti delle quattro persone rappresenta un ulteriore sviluppo dell’inchiesta. Le contestazioni dovranno ora essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.