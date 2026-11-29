L'EMERGENZA Case popolari, 25mila alloggi da costruire

Il progetto non prevede soltanto la costruzione di nuovi edifici: una quota degli alloggi dovrebbe essere ricavata attraverso il recupero e la riqualificazione di strutture già esistenti

Napoli prepara un nuovo piano per affrontare l'emergenza abitativa: l'obiettivo indicato dall'amministrazione comunale è arrivare a realizzare almeno 25mila alloggi pubblici e di edilizia sociale nell'arco dei prossimi 15-20 anni. La previsione è contenuta nel Piano Urbanistico Comunale (Puc), lo strumento destinato a sostituire il Piano regolatore generale e sul quale la giunta guidata dal sindaco Gaetano Manfredi sta lavorando dall'inizio della consiliatura.La parte strutturale del documento dovrebbe arrivare all'approvazione della giunta entro i primi mesi del 2027. Tra i temi centrali figura il rafforzamento dell'offerta abitativa, con soluzioni rivolte alle famiglie in condizioni di maggiore difficoltà, alle giovani coppie e a chi non riesce a sostenere i prezzi del mercato immobiliare.A illustrare la strategia è la vicesindaca e assessora all'Urbanistica Laura Lieto, che ha anticipato i contenuti del lavoro in corso. Il programma comprende sia interventi di edilizia residenziale pubblica sia progetti di housing sociale e forme sperimentali di convivenza, tra cui il co-housing.Nuovi alloggi soprattutto nelle periferieIl traguardo dei 25mila appartamenti nasce da una strategia che punta a concentrare nuovi interventi nei quartieri dove è già presente una parte consistente del patrimonio di edilizia pubblica. Le aree maggiormente interessate saranno quelle occidentali e nord-orientali della città, al di fuori del centro storico.Il progetto non prevede soltanto la costruzione di nuovi edifici: una quota degli alloggi dovrebbe essere ricavata attraverso il recupero e la riqualificazione di strutture già esistenti. Altri appartamenti saranno invece realizzati ex novo, nell'ambito di una pianificazione che, secondo l'amministrazione, dovrà rispettare il principio del consumo di suolo pari a zero.«Con il Piano Urbanistico Comunale su cui stiamo lavorando abbiamo seguito una strategia di densificazione dei quartieri di edilizia residenziale pubblica a Napoli», ha spiegato Lieto. Nel programma rientrano anche gli interventi di rigenerazione finanziati attraverso il Pnrr per i quartieri 167 di Scampia, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio.L'obiettivo dichiarato è ampliare progressivamente la disponibilità di abitazioni per rispondere alle richieste di migliaia di nuclei familiari che attendono una soluzione abitativa.Nel centro storico recupero degli edifici e co-housingUna linea differente sarà seguita per il centro storico, dove non è prevista la realizzazione di nuovi complessi di edilizia popolare. Qui l'amministrazione intende concentrarsi sul recupero del patrimonio immobiliare già esistente e sulla promozione di progetti di co-housing.Questi interventi dovrebbero contribuire a mantenere nei quartieri i residenti più esposti alle trasformazioni urbane e alla pressione dell'overtourism. La scelta, nelle intenzioni del Comune, risponde anche alla necessità di preservare le reti sociali e i rapporti di vicinato, particolarmente importanti per le persone che vivono condizioni di fragilità economica o sono affette da patologie.Per questi cittadini, ha sottolineato la vicesindaca, non è sufficiente garantire un'abitazione: possono essere necessari anche percorsi di accompagnamento e sostegno, capaci di rispondere alle difficoltà quotidiane.Soltanto 13 case assegnate in un annoLa dimensione della domanda abitativa a Napoli emerge anche dai dati sulle assegnazioni: secondo quanto segnalato dalle associazioni degli inquilini, dopo il bando regionale del 2025, nel corso di un anno sono stati assegnati appena 13 alloggi popolari.Lieto, pur precisando di non avere la delega al Patrimonio, ha ricondotto la scarsità delle disponibilità alla lunga interruzione nella produzione di nuove abitazioni pubbliche. L'ultima fase in cui Napoli ha incrementato in maniera significativa il proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ha osservato, risale agli anni Ottanta e Novanta. Da allora la domanda è cresciuta senza essere accompagnata da un aumento corrispondente degli alloggi disponibili.Il nuovo Puc punta quindi a colmare, almeno in prospettiva, questo divario. La quota di 25mila abitazioni rappresenta un obiettivo di pianificazione per i prossimi decenni e risulta quasi doppia rispetto alle previsioni iniziali.Una delegazione di Tokyo studia le politiche abitative napoletaneIl piano della città è stato al centro anche di un confronto internazionale. Una delegazione del Governo Metropolitano di Tokyo ha raggiunto Napoli per conoscere le strategie messe a punto dall'amministrazione in materia di politiche abitative. Gli ospiti sono stati ricevuti a Palazzo San Giacomo dalla vicesindaca Laura Lieto.L'incontro si è aperto con un videomessaggio di Keiichi Tanizaki, consigliere per gli affari tecnici del Governo Metropolitano di Tokyo, che ha ringraziato il Comune per la disponibilità al confronto.Durante la riunione sono stati presentati anche i progetti di affordable housing, destinati a una fascia di cittadini che non possiede i requisiti per accedere alle case popolari, ma che incontra comunque difficoltà nel trovare un'abitazione sul libero mercato.Tra gli interventi illustrati figura quello previsto nell'area di Porta Est, dove la quota destinata a questa tipologia abitativa interessa il 15 per cento della superficie edificabile. È stato inoltre presentato il lavoro in corso nel comparto di Soccavo.L'amministrazione napoletana ha manifestato l'intenzione di proseguire il dialogo con Tokyo e di approfondire lo scambio di esperienze sulle politiche urbane e sulle soluzioni per ampliare l'accesso alla casa.