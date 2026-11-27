IL DRAMMA Casa allagata per il maltempo ad Angri, muore il cagnolino

Nel filmato si sente la voce di una persona in lacrime mentre accarezza per l’ultima volta Totò

Una casa invasa dall’acqua e dal fango, mobili sommersi e stanze completamente al buio. E, in mezzo alla devastazione provocata dalle violente piogge che hanno colpito la Campania, il dolore per la morte di un piccolo cane, Totò, annegato nell’abitazione allagata. È quanto accaduto ad Angri, dove i proprietari si sono ritrovati a fronteggiare una situazione drammatica, tentando disperatamente di salvare gli altri animali rimasti intrappolati.La testimonianza è arrivata al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli attraverso un video girato all’interno dell’appartamento. Le immagini mostrano decine di centimetri di acqua melmosa, mobili galleggianti e ambienti privi di illuminazione a causa dell’interruzione della corrente elettrica.Il dolore per la morte di Totò e la richiesta d’aiutoNel filmato si sente la voce di una persona in lacrime mentre accarezza per l’ultima volta Totò, il cagnolino bianco trovato senza vita sul ripiano dove era stato adagiato. La famiglia aveva cercato di metterlo al riparo, ma l’animale non è sopravvissuto all’allagamento.Mentre il dolore per la perdita era ancora evidente, i proprietari hanno continuato a chiedere aiuto per riuscire a portare fuori dall’abitazione gli altri cani, rimasti intrappolati nelle stanze invase dall’acqua e ormai senza luce. Nel buio si sentono anche i richiami rivolti agli animali, nel tentativo di individuarli e raggiungerli.Una scena che restituisce la difficoltà vissuta dai residenti, costretti a cercare di proteggere i propri animali in condizioni di forte pericolo.Borrelli: «Servono soccorsi rapidi e interventi strutturali»Il video è stato rilanciato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha espresso vicinanza alla famiglia e sollecitato interventi urgenti per i residenti e gli animali coinvolti.«Le immagini che arrivano da Angri stringono il cuore e mostrano tutta la drammaticità di ciò che stanno vivendo tante famiglie in queste ore di maltempo. Vedere una casa ridotta in quelle condizioni e ascoltare il dolore straziante di chi piange il proprio cagnolino lascia senza parole», ha dichiarato il parlamentare.Borrelli ha quindi chiesto che vengano garantiti interventi immediati di soccorso e messa in sicurezza, oltre a forme di supporto per le persone e gli animali in difficoltà.«Esprimo tutta la mia vicinanza a questa famiglia colpita da una perdita così dolorosa e chiedo che siano garantiti immediati interventi di soccorso, messa in sicurezza e supporto per i residenti e per gli animali in difficoltà, oltre a risposte strutturali e non più rinviabili sulla manutenzione del territorio e sulla prevenzione idrogeologica, perché non è accettabile che ad ogni ondata di maltempo interi quartieri e abitazioni finiscano sott’acqua», ha concluso.La vicenda riporta l’attenzione sulle conseguenze degli allagamenti e sulla necessità di misure di prevenzione e manutenzione del territorio, soprattutto nelle aree che durante le ondate di maltempo finiscono nuovamente sommerse.