NATURA Carcassa di delfino nel mare vesuviano

Per chiarire le circostanze del ritrovamento e individuare le cause della morte saranno necessari gli esami dei veterinari dell’Asl Napoli 3 Sud

La carcassa di un delfino è stata trovata questa mattina lungo il litorale di Portici. A fare la scoperta sono stati alcuni volontari, che si sono imbattuti nei resti dell’animale, ormai in avanzato stato di decomposizione.Non è ancora possibile stabilire quando sia avvenuto il decesso né cosa abbia provocato la morte del mammifero marino. Tra le ipotesi non viene esclusa una possibile correlazione con l’inquinamento delle acque in cui il delfino ha nuotato, ma al momento non ci sono elementi che consentano di confermare questa eventualità.Gli accertamenti affidati all’Asl Napoli 3 SudPer chiarire le circostanze del ritrovamento e individuare le cause della morte saranno necessari gli esami dei veterinari dell’Asl Napoli 3 Sud. Spetterà agli specialisti effettuare le verifiche sulla carcassa e valutare eventuali elementi utili a ricostruire quanto accaduto.L’allarme degli ambientalisti sulle condizioni del mareA segnalare l’episodio è stato il Comitato Storico a Tutela dell’Ambiente di Portici, che coglie il ritrovamento come occasione per richiamare l’attenzione sullo stato di salute del mare.Il Comitato teme che il deterioramento dell’ambiente marino possa mettere a rischio la presenza di delfini e di altre specie lungo la costa. «Se non si interviene al più presto, i delfini e tutte le specie marine non le vedremo più», è l’avvertimento lanciato dai volontari.Resta ora da attendere l’esito degli accertamenti veterinari, che potranno fornire indicazioni sulle cause del decesso e chiarire se vi siano elementi riconducibili alle condizioni delle acque.