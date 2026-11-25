LA TRAGEDIA Campania in lutto per Simona: l'ostetrica investita davanti all'ospedale

Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e quelle installate a bordo dell'autobus

Aveva appena terminato il turno di lavoro e aveva lasciato da pochi istanti la struttura sanitaria. Le mancavano soltanto pochi metri per allontanarsi dal luogo in cui aveva trascorso la giornata, ma il tragitto si è trasformato in tragedia. Simona Tortorelli, ostetrica di 27 anni originaria della provincia di Caserta, è morta dopo essere stata travolta da un autobus in viale Mentana, a Parma.L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, a poche decine di metri dalla Casa della salute “Parma centro”, dove la giovane prestava servizio come ostetrica presso il consultorio. Secondo le prime ricostruzioni, la ventisettenne sarebbe stata trascinata per diversi metri dal mezzo, morendo sul colpo.Le indagini sulla dinamica dell'incidenteSull'accaduto sono in corso gli accertamenti della Polizia locale, impegnata a ricostruire con precisione le circostanze dell'investimento. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e quelle installate a bordo dell'autobus coinvolto.Tra gli aspetti ancora da chiarire c'è anche la posizione della giovane al momento dell'impatto e, in particolare, l'eventuale attraversamento sulle strisce pedonali.L'autista del mezzo, rimasta sotto choc dopo l'incidente, è stata accompagnata in ambulanza. L'autobus coinvolto appartiene alla linea urbana 21.Il cordoglio delle Aziende sanitarie di ParmaLa notizia della morte di Simona ha suscitato profondo dolore nella comunità sanitaria parmense, dove la giovane lavorava.«La nostra comunità affronta un momento di profondo cordoglio e amarezza per la perdita di una giovane professionista», ha dichiarato Anselmo Campagna, direttore generale delle Aziende sanitarie di Parma. A nome delle colleghe e dei colleghi e dell'intera comunità dei servizi sanitari del territorio, Campagna ha espresso vicinanza alla famiglia e alle persone care della ragazza: «È un giorno di profonda tristezza».Anche Tep, l'azienda di trasporto pubblico locale, ha manifestato il proprio cordoglio insieme alla rappresentanza sindacale unitaria e alle segreterie provinciali. In una nota, l'azienda si è stretta alla famiglia della giovane donna che ha perso la vita nell'incidente di viale Mentana e ha assicurato la propria disponibilità a collaborare con le autorità per gli accertamenti sulla dinamica.Il dolore dell'Ordine delle ostetriche di CasertaUn messaggio particolarmente sentito è arrivato anche dall'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Caserta, che piange la scomparsa della giovane collega.«Era una professionista straordinaria, preparata e appassionata, ma prima ancora una persona splendida, solare e generosa», ha dichiarato il presidente Saverio Turco a nome dell'intero Consiglio direttivo. «Indossava la nostra divisa con amore e dedizione rara, lasciando un segno indelebile in chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità professionale».Per Simona, che aveva appena concluso una giornata di lavoro, il rientro si è trasformato in una tragedia. Restano il dolore dei familiari, dei colleghi e di quanti l'hanno conosciuta, mentre proseguono le indagini per chiarire ogni dettaglio dell'incidente.