L'INCIDENTE Cade dall'albero mentre raccoglie le olive, giovane in ospedale nel Napoletano

Una volta lanciato l'allarme, sul posto è arrivata un'ambulanza del 118

Paura nelle campagne di Casola di Napoli, dove un giovane originario di Santa Maria la Carità è rimasto ferito in seguito a una caduta da un albero mentre era impegnato nella raccolta delle olive insieme ad alcuni familiari. Un incidente che ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi e che ha richiesto un intervento particolarmente complesso a causa delle caratteristiche del terreno.La vicenda si è verificata all'interno di un fondo agricolo appartenente alla famiglia del ragazzo. Il giovane stava partecipando alle attività di raccolta quando, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio, precipitando dall'albero e finendo rovinosamente al suolo.A rendere ancora più delicata la situazione è stato il tempo trascorso prima del ritrovamento. Il ragazzo sarebbe stato individuato soltanto dopo oltre un'ora di ricerche, facendo crescere la preoccupazione dei familiari, che hanno poi richiesto l'intervento dei soccorritori.Una volta lanciato l'allarme, sul posto è arrivata un'ambulanza del 118. Tuttavia, la particolare conformazione dell'area agricola, caratterizzata da zone difficilmente accessibili, ha impedito ai mezzi di emergenza di raggiungere agevolmente il punto in cui si trovava il ferito. Si è quindi reso necessario predisporre un intervento straordinario per consentire il recupero in sicurezza.Per superare le difficoltà legate alla morfologia del terreno è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso dei Vigili del Fuoco. Le operazioni hanno permesso ai soccorritori di raggiungere il giovane, recuperarlo dall'area impervia e trasportarlo in una posizione più facilmente accessibile, dove è stato possibile affidarlo al personale sanitario.Dopo le prime valutazioni, il ragazzo è stato trasferito in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti diagnostici e ricevere le cure necessarie in relazione ai traumi riportati nella caduta.Le prime notizie sulle sue condizioni sarebbero rassicuranti: nonostante l'incidente e le difficoltà incontrate durante le operazioni di recupero, il giovane non risulterebbe in pericolo di vita.Rimangono ancora da definire alcuni aspetti della vicenda, a partire dall'altezza dalla quale il ragazzo è precipitato fino all'effettiva entità delle lesioni. Una mattinata di lavoro nei campi che si è trasformata in un'emergenza, risolta grazie all'intervento coordinato dei soccorritori e all'impiego dell'elicottero dei Vigili del Fuoco.