MAFIE Boss intercettato: "Gratteri è stata la nostra rovina"

Le conversazioni restituiscono il clima di insofferenza che, secondo la ricostruzione della Dda, caratterizzava l'atteggiamento della coppia nei confronti dell'attività della magistratura

«Gratteri è stata la rovina». È una delle frasi pronunciate da Luigi Pane, indicato dagli investigatori come il capo dell'omonima cosca di 'ndrangheta operante a Belcastro, in provincia di Catanzaro, e arrestato nei giorni scorsi nell'ambito dell'operazione «Arione», condotta dai carabinieri sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.Il risentimento nei confronti della magistratura calabrese, e in particolare di Nicola Gratteri, ex procuratore di Catanzaro e attuale capo della Procura di Napoli, emerge da diverse conversazioni intercettate nel corso delle indagini. In uno dei dialoghi, oltre alle parole di Pane, uno degli interlocutori osserva che con il magistrato «tutto era diventato molto più difficile», evidenziando le difficoltà che, secondo i protagonisti delle conversazioni, sarebbero state determinate dall'attività giudiziaria.Le invettive contro i magistratiLe espressioni di ostilità non riguarderebbero soltanto Gratteri. Nelle conversazioni acquisite dagli investigatori vengono infatti menzionati anche altri magistrati che, negli anni, hanno ricoperto incarichi negli uffici giudiziari calabresi.Tra questi Giovanni Bombardieri, all'epoca procuratore di Reggio Calabria e oggi alla guida della Procura di Torino; Marisa Manzini, sostituto procuratore generale di Catanzaro; e Pierpaolo Bruni, in passato procuratore di Paola e attualmente procuratore di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.Particolarmente significativa, secondo quanto emerge dagli atti, è un'intercettazione del 22 ottobre 2022. In quella circostanza Maria Grillo, compagna di Pane, si sarebbe lasciata andare a un'espressione di forte disprezzo nei confronti dei magistrati: «Ma botta di sangue... che schifosi!».Le conversazioni restituiscono il clima di insofferenza che, secondo la ricostruzione della Dda, caratterizzava l'atteggiamento della coppia nei confronti dell'attività della magistratura.Il paradosso del lido sequestrato: l'ipotesi di rivolgersi proprio a GratteriDalle intercettazioni emerge tuttavia un particolare che gli investigatori considerano significativo. Nonostante le invettive e le critiche rivolte a Gratteri, proprio il magistrato sarebbe stato individuato come possibile interlocutore per tentare di ottenere il dissequestro del lido Blow Beach.La struttura balneare era stata sottoposta a sequestro perché ritenuta riconducibile, secondo l'ipotesi investigativa, a Luigi Pane e alla compagna Maria Grillo.Il 20 giugno 2022, durante un incontro con la coppia, un professionista avrebbe suggerito una strategia per provare a ottenere un confronto con il procuratore. Al centro dell'iniziativa sarebbe stata coinvolta Romina, figlia della coppia e formalmente titolare dell'attività imprenditoriale.La lettera al procuratore e la posizione della figliaIl suggerimento sarebbe stato quello di far scrivere alla ragazza una lettera indirizzata a Gratteri, chiedendo un appuntamento. Nella comunicazione avrebbe dovuto spiegare che il rapporto familiare con Pane non poteva rappresentare un elemento di pregiudizio nei confronti della sua iniziativa imprenditoriale.L'obiettivo, secondo la lettura investigativa della Dda, sarebbe stato ottenere un intervento attraverso un confronto diretto con il magistrato, facendo leva sulla posizione formale della figlia quale titolare del lido.La strategia ipotizzata non avrebbe quindi previsto il ricorso a conoscenze personali o a canali informali, ma la richiesta di un incontro attraverso una comunicazione diretta al procuratore.Le conversazioni al centro dell'inchiestaIl contrasto tra le invettive rivolte ai magistrati e il tentativo ipotizzato di rivolgersi proprio a Gratteri per affrontare la questione del lido rappresenta uno degli aspetti più particolari emersi dalle intercettazioni dell'operazione «Arione».Le conversazioni sono ora parte del quadro investigativo ricostruito dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che ha portato all'arresto di Luigi Pane e all'attività giudiziaria nei confronti dei soggetti coinvolti nell'inchiesta. Le responsabilità contestate dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.