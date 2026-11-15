LA STORIA Borrelli va in Cina e provano a vendergli merce falsa

fenomeno che il deputato ha incontrato anche durante una passeggiata nelle strade della città cinese

Dalle bancarelle del falso a un saluto inaspettatamente familiare, nel cuore di una delle metropoli più popolose del pianeta. La trasferta di Francesco Emilio Borrelli a Shanghai è diventata l’occasione per raccontare due episodi molto diversi tra loro, entrambi documentati dal parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra attraverso i propri canali social.Il primo riguarda il commercio di prodotti contraffatti, fenomeno che il deputato ha incontrato anche durante una passeggiata nelle strade della città cinese. Il secondo, decisamente più curioso, ha avuto per protagonista un giovane di nome Gennaro, capace di sorprendere Borrelli con un saluto in perfetto napoletano a migliaia di chilometri dalla Campania.La proposta di acquisto durante la passeggiataNel filmato condiviso su Facebook si vede una donna avvicinarsi al parlamentare e insistere per proporgli alcuni articoli. Si tratterebbe di riproduzioni non originali di prodotti associati a marchi conosciuti, che la venditrice avrebbe cercato di piazzare direttamente per strada.Borrelli ha ripreso la scena, mostrando il tentativo di vendita e il modo in cui la donna si è rivolta a lui. La pubblicazione è stata utilizzata per richiamare l'attenzione sul commercio abusivo e sulla diffusione della contraffazione, un mercato che non si limita ai confini italiani e che può manifestarsi anche nei grandi centri internazionali.Il fenomeno del falso anche nelle grandi città cinesiL'episodio di Shanghai offre al deputato uno spunto per riportare al centro del dibattito il tema della circolazione di merce contraffatta. La vendita di articoli che imitano marchi della moda è un fenomeno conosciuto in numerose destinazioni turistiche e commerciali, dove i visitatori possono essere avvicinati da venditori che propongono prodotti non autentici.La scelta di pubblicare il video permette a Borrelli di documentare direttamente una situazione incontrata durante il soggiorno, portando il tema del mercato illegale del falso fuori dal contesto napoletano e italiano.La sorpresa: un ragazzo di nome Gennaro lo saluta in napoletanoMa il viaggio ha riservato anche un incontro decisamente inatteso. Passeggiando per Shanghai, il deputato è stato fermato da un giovane che lo ha riconosciuto e lo ha salutato parlando con una cadenza napoletana inconfondibile.Il ragazzo si chiama Gennaro ed è nato e cresciuto a Napoli, prima di trasferirsi nella metropoli cinese. Un dettaglio che ha reso ancora più sorprendente il casuale incontro, avvenuto in una città lontana migliaia di chilometri dal capoluogo campano.«Quando mi ha fermato per salutarmi non credevo alle mie orecchie», ha raccontato Borrelli sui social, ricordando lo stupore provato nel sentire parlare napoletano in quel contesto.Due episodi diversi, un viaggio raccontato sui socialDa una parte la documentazione di una proposta di vendita di prodotti contraffatti, dall'altra l'incontro con un giovane che conserva un legame con la città in cui è cresciuto. Sono i due momenti che hanno caratterizzato il racconto social della visita di Borrelli a Shanghai: una testimonianza sul commercio del falso e, insieme, una parentesi personale che ha portato un frammento di Napoli nel cuore della Cina.