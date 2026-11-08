LA POLEMICA Boccia: "Non mi vogliono alla presentazione del libro di Ranucci"

Nel mirino della sua dichiarazione c’è Alessandra Caldoro, organizzatrice dell’incontro dedicato al volume Il ritorno della casta

«La dignità non si concede su invito». Con queste parole Maria Rosaria Boccia interviene sulla polemica relativa alla sua partecipazione alla presentazione del libro di Sigfrido Ranucci, in programma il 15 novembre al Museo Filangieri di Napoli. In un comunicato, Boccia sostiene di aver ricevuto un messaggio secondo cui la sua presenza all’iniziativa non sarebbe stata opportuna.Nel mirino della sua dichiarazione c’è Alessandra Caldoro, organizzatrice dell’incontro dedicato al volume Il ritorno della casta. Assalto alla giustizia. Secondo quanto riferito da Boccia, Caldoro avrebbe incaricato una sua amica di comunicarle che la partecipazione all’evento sarebbe stata sconsigliata in considerazione del procedimento giudiziario che la coinvolge insieme al giornalista Carlo Tarallo.Una ricostruzione che Boccia contesta apertamente, richiamando il principio della presunzione di innocenza e il diritto di prendere parte a un appuntamento pubblico. «Essere coinvolti in un procedimento giudiziario non significa essere colpevoli, né perdere il diritto di partecipare a un evento pubblico», afferma nel comunicato.La vicenda giudiziaria a cui fa riferimento riguarda la diffusione di alcuni contenuti audio. Per il prossimo 3 dicembre, a Roma, è fissata l’udienza predibattimentale relativa al procedimento.Il legame con Ranucci e la decisione di partecipareUna parte significativa dell’intervento è dedicata al rapporto personale tra Boccia e Sigfrido Ranucci. La donna definisce il giornalista «un amico» e ricorda la vicinanza ricevuta nei momenti più difficili, sottolineando anche la solidarietà che le sarebbe stata manifestata attraverso una visita a Pompei.Nonostante quanto riferito sull'organizzazione dell'evento, Boccia annuncia quindi che sarà presente alla presentazione del libro. La sua intenzione, spiega, è quella di ascoltare Ranucci e manifestargli sostegno, senza rivendicare un posto riservato o una posizione particolare tra il pubblico.«Domenica sarò al Museo Filangieri per ascoltare Sigfrido e sostenerlo. Non ho bisogno di una poltrona riservata in prima fila», dichiara.La conclusione del comunicato è rivolta direttamente ad Alessandra Caldoro e mantiene toni polemici. «Puoi decidere dove sistemare le sedie. Non puoi decidere dove devono stare i sentimenti, la dignità e la lealtà delle persone», scrive Boccia, ribadendo così la propria intenzione di partecipare all'appuntamento del 15 novembre.