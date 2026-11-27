LA CAMPAGNA Bimba teraplegica, raccolta fondi per comprare un mezzo

Secondo quanto riferito dal padre il prezzo dei mezzi predisposti per il trasporto delle persone con disabilità è fuori dalla portata economica della famiglia

Una raccolta fondi per acquistare un mezzo attrezzato che permetta a una bambina di 11 anni, affetta da tetraplegia, di spostarsi in sicurezza. È l’iniziativa avviata su GoFundMe da Ciro Galli, padre della piccola, che da Napoli ha lanciato un appello alla solidarietà per affrontare una spesa che la famiglia non è in grado di sostenere autonomamente.L’uomo ha raccontato le difficoltà quotidiane vissute insieme alla figlia e ha chiesto aiuto al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, invitandolo a contribuire alla diffusione della campagna. Al centro della richiesta c’è la necessità di acquistare un veicolo adeguato alle esigenze della bambina, così da garantirle spostamenti più sicuri e sereni.I costi di un veicolo attrezzato e la difficoltà della famigliaSecondo quanto riferito dal padre, il prezzo dei mezzi predisposti per il trasporto delle persone con disabilità è fuori dalla portata economica della famiglia. Una difficoltà che si aggiunge alla complessità della gestione quotidiana di una condizione che richiede attenzioni e strumenti specifici.La raccolta fondi è stata pubblicata sulla piattaforma GoFundMe ed è raggiungibile a questo indirizzo: Dona alla raccolta per la bambina.Borrelli rilancia l’appello: «Il diritto alla mobilità non può dipendere dal reddito»Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha deciso di rilanciare pubblicamente l’iniziativa, esprimendo vicinanza a Ciro Galli e alla sua famiglia.«Rilancio con tutto il cuore l'appello di Ciro e della sua famiglia affinché la rete della solidarietà possa dare loro una mano concreta a raggiungere l'obiettivo e regalare a questa splendida bambina un mezzo adeguato per spostarsi in sicurezza e serenità», ha dichiarato il parlamentare.Borrelli ha però sottolineato che la solidarietà dei cittadini non può rappresentare l’unica risposta a situazioni di questo tipo. «Allo stesso tempo, però, non possiamo limitarci alla commozione: è inaccettabile che in un Paese civile una famiglia sia costretta a lanciare una colletta perché i veicoli attrezzati per il trasporto delle persone con disabilità hanno prezzi proibitivi e i contributi pubblici risultano spesso insufficienti o macchinosi da ottenere».Da qui la richiesta di rafforzare gli strumenti di sostegno economico e rendere più semplice l’accesso alle agevolazioni per l’acquisto e l’adattamento dei mezzi.«Il diritto alla mobilità e all'inclusione non può dipendere dalle possibilità economiche di una famiglia né essere lasciato soltanto alla generosità dei cittadini: occorre rafforzare subito gli strumenti di sostegno, semplificare l'accesso ai contributi per l'acquisto e l'adattamento dei mezzi e vigilare affinché le persone con disabilità e i loro genitori non vengano mai lasciati soli», ha concluso Borrelli.