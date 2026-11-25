LA VISITA Bianca Balti al Santobono dai bimbi ricoverati

La modella ha dedicato tempo e attenzione ai piccoli pazienti, condividendo momenti di leggerezza e regalando sorrisi

Un incontro fatto di sorrisi, ascolto e vicinanza umana ha segnato l’apertura dell’edizione 2026 di “Natale al Santobono – Un libro per un sorriso”, il progetto solidale ideato e promosso dall’Associazione Artis Suavitas APS in collaborazione con l’AORN Santobono Pausilipon IRCCS e la Fondazione Santobono Pausilipon ETS.Ospite d’eccezione di questa anteprima è stata Bianca Balti, che ha fatto visita ai reparti pediatrici dell’ospedale napoletano. L’incontro si è svolto in forma riservata, nel pieno rispetto della privacy dei bambini ricoverati e delle loro famiglie.La modella ha dedicato tempo e attenzione ai piccoli pazienti, condividendo momenti di leggerezza e regalando sorrisi. Una presenza che ha coinvolto anche genitori, medici e operatori sanitari, portando un messaggio di solidarietà in un luogo in cui la quotidianità è spesso scandita dalle difficoltà del percorso di cura.Il messaggio di Bianca Balti: «Prendersi cura significa anche occuparsi del benessere emotivo»Al termine della visita, Bianca Balti ha raccontato il significato personale di questa esperienza, ringraziando il presidente di Artis Suavitas APS, Antonio Larizza, per averle offerto l’opportunità di partecipare all’iniziativa.«Sono davvero grata all’avvocato Antonio Larizza per avermi dato questa opportunità. Napoli è una città che mi sta dando tanto e per me è un grande onore poter restituire, anche solo in piccola parte, l’affetto che sto ricevendo», ha dichiarato.La modella ha poi richiamato la propria esperienza personale con la malattia, sottolineando quanto possano essere importanti la presenza e il sostegno umano nei momenti di maggiore fragilità.«Avendo vissuto in prima persona l’esperienza della malattia, so quanto siano importanti la vicinanza umana, l’ascolto e quei piccoli momenti di leggerezza che possono fare una grande differenza. Poter portare un sorriso a questi bambini e alle loro famiglie è per me un privilegio».E ancora: «Credo profondamente che prendersi cura di una persona significhi anche prendersi cura del suo benessere emotivo, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità».Artis Suavitas e la rete di personaggi coinvolti negli anniDietro la crescita del progetto c’è il lavoro dell’associazione Artis Suavitas APS e del suo presidente, il Cavaliere avvocato Antonio Larizza. Nel corso delle diverse edizioni, l’iniziativa ha coinvolto protagonisti della cultura, dello spettacolo, dello sport e dell’eccellenza internazionale, tutti uniti dall’obiettivo di portare momenti di serenità nei reparti pediatrici.Tra i nomi che hanno aderito negli anni figurano Luisa Ranieri, Lorenzo Insigne, Luciano Spalletti, Pia Lanciotti, Francesca Fialdini, Giovanni Allevi e Iginio Massari.Larizza ha sottolineato il valore dell’incontro con Bianca Balti e il significato più profondo dell’iniziativa: «Ci sono incontri che lasciano un segno profondo e quello con Bianca Balti al Pausilipon ne è la testimonianza più autentica. Portare sorrisi e spensieratezza nel tempo sospeso del ricovero è il senso più profondo della nostra missione e del progetto che da anni portiamo avanti con il Santobono Pausilipon».Per il presidente dell’associazione, cultura, bellezza e incontro umano possono contribuire a restituire ai bambini una dimensione di normalità anche durante il ricovero.«Vedere tanti amici e maestri rispondere nel tempo al nostro appello conferma il valore di una rete solidale che cresce anno dopo anno accanto all’ospedale. Con Artis Suavitas rinnoviamo ogni giorno la promessa di esserci sempre», ha aggiunto.Il Santobono: «Un messaggio di fiducia e speranza per le famiglie»La visita è stata accolta con gratitudine anche dalla direzione dell’ospedale. Il direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon IRCCS, il dottor Rodolfo Conenna, ha evidenziato il valore della testimonianza personale di Bianca Balti per i piccoli pazienti e i loro familiari.«La presenza di Bianca Balti tra i nostri bimbi assume un significato particolare: Bianca porta con sé una storia personale di grande consapevolezza e coraggio che parla direttamente al cuore delle famiglie, trasmettendo fiducia e speranza concreta», ha dichiarato Conenna.Il direttore generale ha inoltre ringraziato Antonio Larizza e Artis Suavitas per il percorso di collaborazione portato avanti negli anni a sostegno dell’ospedale e dei suoi piccoli pazienti.Anche Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon ETS, ha sottolineato il valore umano e simbolico dell’iniziativa.«Antonio Larizza e Artis Suavitas APS sono compagni di viaggio preziosi con cui portiamo avanti da anni un’alleanza capace di generare bellezza e vicinanza vera dove ce n’è più bisogno. Accogliere Bianca Balti in ospedale ha rappresentato un momento di grande valore umano e simbolico».Matrisciano ha poi richiamato l'importanza della testimonianza della modella, anche per le giovani donne che affrontano un percorso di cura: «La sua testimonianza ha trasmesso un messaggio di speranza, forza e libertà, contribuendo a superare gli stereotipi legati alla malattia».«Mostrare che la bellezza ha tante forme significa offrire, soprattutto alle giovani donne in cura, un esempio di vitalità e consapevolezza, ricordando che una diagnosi non può definire la nostra identità né limitare il diritto alla vita, alle emozioni e alla felicità», ha concluso.Con la visita di Bianca Balti prende così il via l’edizione 2026 di “Natale al Santobono – Un libro per un sorriso”, un’iniziativa che punta a rendere più umano e accogliente il tempo del ricovero, attraverso la solidarietà, la cultura e la partecipazione di volti noti vicini ai bambini e alle loro famiglie.