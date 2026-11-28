LA CONVERSIONE Bene confiscato, accoglienza e sartoria per le donne vittime di violenza

La struttura è stata pensata per offrire una rete di servizi e opportunità, con l’obiettivo di sostenere le ospiti anche nella fase successiva

Un luogo sicuro in cui trovare accoglienza, ascolto e strumenti concreti per ricominciare. È Casa Alice, la nuova struttura destinata alle donne vittime di violenza che sarà inaugurata mercoledì 2 dicembre, alle ore 10, a San Cipriano d’Aversa, in provincia di Caserta. Il centro dispone di 18 posti letto ed è stato realizzato all’interno di un immobile confiscato alla criminalità organizzata.Il progetto nasce dalla collaborazione tra Agrorinasce e il Comune di San Cipriano d’Aversa. La gestione della struttura sarà affidata alla cooperativa sociale Eva Onlus, che accompagnerà le ospiti in un percorso di accoglienza e ricostruzione della propria autonomia.Non solo un rifugio: ascolto, servizi e opportunità di lavoroCasa Alice non sarà soltanto un alloggio protetto per le donne costrette a lasciare situazioni di violenza. La struttura è stata pensata per offrire una rete di servizi e opportunità, con l’obiettivo di sostenere le ospiti anche nella fase successiva all’accoglienza.Accanto agli spazi comuni e ai servizi essenziali, saranno disponibili un’area lavanderia e stireria, uno sportello di ascolto e servizi amministrativi e di accoglienza. Un insieme di strumenti destinati a garantire supporto nella gestione della quotidianità e nell’avvio di nuovi percorsi di vita.Un ruolo centrale sarà svolto dal laboratorio di sartoria etica, attraverso il quale le donne potranno acquisire competenze e sperimentare occasioni di formazione e lavoro. Le attività comprenderanno la realizzazione di costumi teatrali, gadget, accessori e bomboniere solidali. Un’opportunità per sviluppare capacità professionali e costruire, gradualmente, una maggiore indipendenza economica.L'immobile confiscato e il finanziamento da 1,2 milioni di euroL’edificio, confiscato ad Antonio Del Vecchio, è stato recuperato grazie a un finanziamento di un milione e 200mila euro ottenuto nell’ambito del bando ex Pnrr dedicato alla valorizzazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata.La nuova destinazione dell’immobile rappresenta quindi anche un intervento di riutilizzo sociale di un patrimonio confiscato, trasformato in uno spazio dedicato alla tutela e al sostegno delle donne.Alla cerimonia inaugurale saranno presenti il sindaco di San Cipriano d’Aversa, Vincenzo Caterino, il prefetto Paola Spena, commissario straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati, la presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, e il presidente della Federazione nazionale della stampa italiana, Vittorio di Trapani.Le istituzioni: «Ascolto e riparo anche per i figli»Il sindaco Vincenzo Caterino ha sottolineato il valore dell’iniziativa e la necessità di garantire sostegno alle persone più esposte alla violenza.«L'iniziativa richiama l'attenzione delle istituzioni sulla parte più fragile e martoriata della comunità: le donne vittime di violenza, alle quali vogliamo offrire ascolto e riparo insieme ai loro figli», ha dichiarato.Soddisfazione è stata espressa anche dai vertici di Agrorinasce, la presidente Maria Antonietta Troncone e l’amministratore delegato Giovanni Allucci, che hanno evidenziato come il progetto abbia una «finalità sociale perfettamente rispondente ai fabbisogni del territorio».Con l’apertura di Casa Alice, il bene confiscato diventa dunque uno spazio di accoglienza e di sostegno concreto, nel quale protezione, formazione e lavoro si integrano per offrire alle donne vittime di violenza nuove possibilità di ripartenza.