LE FESTIVITA' Basta alberi da rubare in Galleria, c'è una palla di Natale

L’installazione natalizia era diventata ripetutamente bersaglio di vandalismi e incursioni

Niente più albero di Natale al centro della Galleria Umberto I di Napoli. Per le festività del 2026 il tradizionale abete, che per anni ha accompagnato il periodo natalizio nel monumentale complesso ottocentesco, lascerà il posto a una maxi-palla illuminata.Una novità che segna la fine di una consuetudine molto amata da famiglie e bambini. L’albero veniva collocato al centro delle quattro navate della Galleria grazie al contributo dei commercianti della zona e rappresentava uno degli appuntamenti caratteristici del Natale partenopeo.L’albero e le letterine a Babbo NatalePer molti anni l’allestimento è stato curato da Antonio Barbaro, storico imprenditore della moda e decano dei commercianti, scomparso nel corso di quest’anno. Intorno all’abete si era consolidato un piccolo rito: i bambini vi appendevano le letterine indirizzate a Babbo Natale, affidando ai rami desideri, richieste e pensierini.Un’immagine familiare che contribuiva a rendere la Galleria Umberto uno dei luoghi simbolo delle festività cittadine. Con il passare del tempo, tuttavia, accanto alla tradizione delle letterine se n’era affermata un’altra, decisamente meno piacevole: quella dei furti dell’albero.Raid in motorino e alberelli trascinati viaL’installazione natalizia era diventata ripetutamente bersaglio di vandalismi e incursioni. In alcuni casi, il furto dell’abete si sarebbe trasformato in una sorta di sfida tra gruppi di ragazzini provenienti da diversi quartieri, intenzionati ad aggiudicarsi il piccolo albero come un trofeo.Le scorribande avvenivano anche a bordo di motorini, all’interno della Galleria. Gli alberelli venivano strappati dai rispettivi alloggiamenti e trascinati via con delle corde, agganciate agli scooter, attraverso i vicoli del centro storico. Alcuni episodi sono stati ripresi anche dalle telecamere di videosorveglianza.Non sempre l’albero rubato veniva recuperato: in alcune occasioni è stato ritrovato, in altre è scomparso. Secondo quanto ricostruito, alcuni abeti sarebbero stati utilizzati anche come cippi per i falò di Sant’Antonio, accesi in strada il 17 gennaio, nonostante si tratti di roghi vietati.La nuova installazione per il Natale 2026La scelta di sostituire l’abete con una grande sfera luminosa arriva dunque dopo anni in cui l’allestimento è stato esposto a furti e danneggiamenti. Per il Natale 2026 la Galleria Umberto avrà un nuovo elemento decorativo, destinato a mantenere l’atmosfera delle feste senza riproporre il tradizionale alberello diventato negli anni bersaglio dei raid.Si chiude così una consuetudine che aveva accompagnato generazioni di napoletani, tra fotografie, letterine a Babbo Natale e, purtroppo, ripetuti episodi di vandalismo.