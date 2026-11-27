CAROVITA Automobile, per mantenerla servono 4000 euro l'anno

A incidere maggiormente sono soprattutto l’assicurazione e il carburante

Possedere un’automobile comporta una spesa che va ben oltre il costo del carburante. Assicurazione, bollo, manutenzione, pneumatici, revisione e imprevisti sono voci che, sommate nel corso dell’anno, possono raggiungere diverse migliaia di euro. Un peso significativo per i bilanci familiari, soprattutto per chi utilizza quotidianamente la vettura per raggiungere il posto di lavoro, accompagnare i figli o affrontare spostamenti difficilmente sostituibili con il trasporto pubblico.Secondo un’analisi di Facile.it, il mantenimento di un’automobile può arrivare a costare fino a 4.486 euro all’anno, considerando le principali voci di spesa. L’importo cambia sensibilmente in base alla città di residenza, all’età del conducente, alla classe assicurativa, al modello di vettura e ai chilometri percorsi.A incidere maggiormente sono soprattutto l’assicurazione e il carburante. Anche la manutenzione, tuttavia, può trasformarsi in una voce consistente, in particolare per le auto più datate o utilizzate per percorrenze elevate.Napoli tra le città più costose: fino a 4.486 euro all’annoL’analisi di Facile.it ha preso in esame tre tipologie di automobilisti in tre grandi città italiane: Milano, Roma e Napoli. Il confronto evidenzia differenze significative nei costi annuali di gestione.A Milano la spesa stimata oscilla tra 2.329 e 3.404 euro all’anno. A Roma si passa da 2.532 a 3.694 euro, mentre a Napoli il conto può variare da 3.098 fino a 4.486 euro.Il capoluogo campano registra dunque gli importi più elevati tra le tre città considerate. Una delle ragioni è rappresentata dal costo della polizza assicurativa: per alcuni profili, il premio RC Auto arriva infatti a sfiorare i 3.000 euro annui.Il divario territoriale può essere considerevole anche a parità di caratteristiche dell’automobilista. La provincia di residenza, insieme alla classe di merito e agli altri elementi utilizzati per determinare il premio, incide in maniera rilevante sul costo finale.RC Auto, la voce che pesa di piùTra le spese necessarie per mantenere un’automobile, l’assicurazione RC Auto rappresenta spesso la componente più onerosa. Il prezzo della polizza dipende da diversi fattori: luogo di residenza, classe di merito, età del conducente, caratteristiche del veicolo e numero o tipologia dei conducenti autorizzati.Per i profili considerati più rischiosi, il premio può superare i 2.000 euro all’anno. In alcuni casi, secondo l’analisi, l’assicurazione può arrivare a rappresentare fino al 70% delle spese di gestione prese in considerazione.Carburante e manutenzione: quanto incidono i chilometri percorsiUn’altra voce importante è quella del carburante, il cui costo dipende soprattutto dalla distanza percorsa e dai consumi della vettura.Per avere un riferimento, un’automobile che percorre 15.000 chilometri all’anno e consuma in media 6,5 litri ogni 100 chilometri utilizza circa 975 litri di carburante. In base al prezzo alla pompa, la spesa può superare facilmente i 1.500 euro annui.A questi importi vanno aggiunti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione degli pneumatici, la revisione e le eventuali riparazioni impreviste. Costi che possono aumentare con l’età del veicolo e con l’intensità del suo utilizzo.Dal 2027 possibile esenzione dal bollo per una parte degli automobilistiSul fronte delle spese automobilistiche, una novità potrebbe arrivare dal 2027. La manovra prevede infatti un’esenzione dal bollo destinata a una parte degli automobilisti, che potrebbe tradursi in un risparmio sulla gestione annuale del veicolo.Il beneficio non riguarderà necessariamente tutti i proprietari di automobili: per valutare chi potrà usufruirne e a quali condizioni sarà necessario fare riferimento ai requisiti e alle disposizioni previste dalla misura.