L'INCIDENTE Auto si scontra con uno scooter e si ribalta

Lo scontro è avvenuto a poca distanza dal confine con Pompei

Incidente nei pressi del confine con Pompei. Dopo l’impatto l’automobile è finita capovolta al centro della carreggiata. Il ragazzo che viaggiava sul motorino è rimasto ferito, mentre la conducente della vettura è uscita illesa.Un’automobile rovesciata con le ruote rivolte verso l’alto, uno scooter a terra e detriti sparsi lungo la carreggiata. È la scena che si è presentata a chi è passato da località Ponte Persica, a Castellammare di Stabia, dove un incidente tra una vettura e un motorino ha provocato il ferimento di un ragazzo di 16 anni.Lo scontro è avvenuto a poca distanza dal confine con Pompei. La conseguenza più evidente dell’impatto è stata il ribaltamento dell’auto, che ha concluso la propria corsa al centro della strada, capovolta.Il giovane in scooter ha riportato feriteAd avere la peggio è stato il sedicenne che viaggiava sullo scooter. Il ragazzo è rimasto ferito nell’incidente. La donna al volante dell’automobile, invece, non avrebbe riportato conseguenze.Non si registrano vittime. Le immagini successive allo scontro mostrano entrambi i mezzi danneggiati: la vettura completamente ribaltata e il motorino riverso sull’asfalto, circondati da frammenti di vetro e altri detriti.Rilievi della Polizia MunicipaleSul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, coordinati dal comandante Nicola Vanacore. Gli operatori hanno effettuato i rilievi e si sono occupati delle attività necessarie alla messa in sicurezza della strada.Ancora da chiarire la dinamicaRestano da accertare le cause dello scontro e la sequenza degli eventi che ha portato l’automobile a ribaltarsi. Saranno gli accertamenti della Polizia Municipale a contribuire alla ricostruzione dell’incidente e delle responsabilità eventualmente coinvolte.