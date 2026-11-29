IL MISTERO Auto si schianta sull'A1 e va oltre il guardrail: all'interno non c'era nessuno

La richiesta di aiuto è arrivata al numero unico di emergenza 112 intorno alle 6.30

Un’automobile gravemente danneggiata, bloccata tra il guardrail e la barriera antirumore, ma nessuna traccia di chi si trovasse alla guida o viaggiasse a bordo. È lo scenario che si sono trovati davanti i soccorritori intervenuti questa mattina sull’autostrada A1, nel territorio di Frosinone, dopo un incidente che ha coinvolto un solo veicolo.La richiesta di aiuto è arrivata al numero unico di emergenza 112 intorno alle 6.30. I Vigili del Fuoco del comando provinciale sono stati inviati al chilometro 624+400, lungo la carreggiata in direzione sud, dove la vettura era uscita dalla sede stradale finendo incastrata tra le due strutture laterali.L’intervento dei Vigili del Fuoco e le verifiche nell’abitacoloSul luogo del sinistro è arrivata la squadra 1A di Frosinone, affiancata da un’autogru. L’utilizzo del mezzo speciale si è reso necessario a causa della posizione particolarmente difficile dell’automobile e delle condizioni in cui si presentava, che rendevano complicato accertare l’eventuale presenza di persone all’interno.Dopo le verifiche, i soccorritori non hanno individuato alcun occupante nell’abitacolo. Le operazioni sono state condotte dalla corsia di emergenza, senza procedere alla chiusura delle altre corsie di marcia.L’intervento dei Vigili del Fuoco è terminato intorno alle 8. Sul posto erano presenti anche il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Stradale, impegnati negli accertamenti e nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a verificare le condizioni del veicolo.Il precedente del 3 novembre tra Cassino e PontecorvoUn episodio con aspetti simili si era verificato lo scorso 3 novembre, sempre lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo.In quella circostanza una Citroën aveva preso fuoco mentre si trovava in autostrada. Quando i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale erano arrivati sul posto, l’automobile era già completamente avvolta dalle fiamme. Anche in quel caso, tuttavia, non erano stati trovati occupanti nelle vicinanze del mezzo.