L'INCENDIO Auto in fiamme nella notte, la pista è dolosa

Nonostante la vicinanza della caserma al luogo dell’incendio, i pompieri non sono riusciti a salvare l’automobile

Una Fiat 500 completamente distrutta dalle fiamme nel cuore della notte. È accaduto in via Carlo Labruzzi, nel rione Capodimonte, a Benevento, dove un incendio è divampato intorno alle 3.30. Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno lavorato per domare il rogo.Nonostante la vicinanza della caserma al luogo dell’incendio, i pompieri non sono riusciti a salvare l’automobile, ormai avvolta dalle fiamme e ridotta a un rottame. Sono però riusciti a circoscrivere il rogo, evitando che si propagasse alle altre vetture parcheggiate nelle vicinanze.Escluso il guasto elettrico: si valuta la pista dolosaLa Fiat 500 risulta intestata a I.V., una donna originaria del Beneventano che vive in un appartamento del rione e che aveva lasciato l’auto in sosta sotto casa alcune ore prima dell’incendio.Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Benevento, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare le eventuali responsabilità. I vigili del fuoco hanno escluso che all’origine del rogo possa esserci stato un guasto elettrico, indicando invece la possibilità di un incendio doloso.Gli ulteriori approfondimenti sono stati affidati alla squadra che svolge funzioni di polizia giudiziaria. Dai primi rilievi dei militari è emerso che nell’abitazione della proprietaria vive anche un trentaseienne, figlio del padrone di casa, che avrebbe precedenti penali.Gli investigatori stanno valutando ogni elemento utile a chiarire l’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella che l’incendio possa essere collegato a vicende private riguardanti il nucleo familiare. Si tratta, tuttavia, di una pista investigativa ancora da verificare.Gli altri incendi d’auto registrati in cittàL’episodio riporta l’attenzione sulla serie di incendi che negli ultimi mesi hanno interessato automobili e altri veicoli a Benevento.Il precedente più recente citato risale ad agosto, quando le fiamme distrussero il vano motore e la parte anteriore di una Lancia Y parcheggiata in via Fatebenefratelli, nel rione Ferrovia. La vettura apparteneva a una donna beneventana di 35 anni. Anche in quel caso gli inquirenti presero in considerazione l’ipotesi di un incendio doloso.Ancora prima, l’8 aprile, un furgone utilizzato da un imbianchino era stato distrutto da un rogo mentre si trovava in sosta in via Santa Maria degli Angeli.Il quadro si inserisce in una sequenza di episodi che, secondo quanto ricostruito, aveva già coinvolto cinque automobili dall’inizio dell’anno ai primi giorni di marzo. Una serie di incendi che alimenta la preoccupazione per il ripetersi di questi episodi in città e sulla quale proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine.