L'INCENDIO Auto in fiamme nel centro cittadino, scoppia il panico

Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica

Paura nella notte a Solofra, dove un’autovettura alimentata a gasolio è stata interessata da un incendio. L’allarme è scattato intorno alle 1.30 di martedì 24 novembre 2026, in via Sant’Andrea Apostolo, nel territorio comunale.Sul posto è intervenuta una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Avellino. I pompieri hanno lavorato per spegnere le fiamme che avevano avvolto il veicolo, riuscendo a domare l’incendio.Area bonificata e messa in sicurezzaTerminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’intera area interessata dal rogo.Presenti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile di Solofra, intervenuti per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza.L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone e senza ulteriori danni a cose. Al momento, le informazioni diffuse non indicano elementi sulle cause che hanno provocato l’incendio.