L'INCHIESTA Associazione usata come bancomat del sindaco: 179mila euro di danno erariale

La contestazione della magistratura contabile riguarda, in particolare, le liquidazioni che sarebbero state autorizzate in modo acritico

Un presunto utilizzo improprio delle risorse destinate alle manifestazioni culturali organizzate a Sorrento è al centro di un procedimento avviato dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Campania. Nel mirino sono finiti l'ex sindaco Massimo Coppola e tre dipendenti comunali, ai quali viene contestato un danno erariale complessivo vicino ai 179mila euro.La vicenda si intreccia con l'inchiesta della Procura di Torre Annunziata sugli illeciti che sarebbero stati commessi nell'ambito dell'assegnazione di diversi appalti. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tra il 2022 e il 2025 somme pubbliche sarebbero state riconosciute e liquidate a un'associazione per l'organizzazione di eventi culturali senza che venissero svolte le necessarie verifiche.I fondi dell'associazione e le spese attribuite all'ex sindacoLa contestazione della magistratura contabile riguarda, in particolare, le liquidazioni che sarebbero state autorizzate in modo acritico. Il denaro, una volta trasferito sul conto corrente dell'associazione, sarebbe poi finito nella disponibilità di Coppola, che avrebbe utilizzato una carta bancomat collegata per effettuare acquisti e pagamenti di carattere personale.Tra le uscite indicate dagli inquirenti figurano consumazioni in ristoranti, abiti firmati, rifornimenti di carburante e soggiorni di lusso. Nell'elenco compare anche un orologio del valore di circa 6mila euro, acquistato a Capri e successivamente rinvenuto nell'abitazione dell'ex primo cittadino.Un elemento investigativo ritenuto significativo riguarda la geolocalizzazione del telefono cellulare di Coppola. I dati, secondo quanto ricostruito, lo avrebbero collocato negli stessi luoghi in cui venivano effettuate le transazioni con la carta dell'associazione.Le responsabilità contestate ai tre dipendenti comunaliL'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dai vice procuratori generali Licia Centro e Ferruccio Capalbo sotto la supervisione del procuratore regionale Giacinto Dammicco, ha riguardato anche il ruolo dei funzionari e degli amministrativi coinvolti nelle procedure di pagamento.A questi ultimi viene attribuita l'omissione dei controlli che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe permesso l'erogazione delle somme e il successivo utilizzo delle risorse per finalità estranee agli affidamenti. La Procura contabile ha chiesto che la responsabilità dei dipendenti venga riconosciuta a titolo di dolo, almeno nella forma del dolo eventuale.Per l'ex sindaco, invece, la contestazione riguarda direttamente gli acquisti personali effettuati attraverso il bancomat dell'associazione. La somma indicata per questa parte del danno è di 39.966,58 euro. La magistratura contabile ritiene che Coppola debba risponderne in concorso solidale doloso con il dirigente e gli istruttori coinvolti.A sostegno della ricostruzione viene richiamata anche un'intercettazione telefonica nella quale l'ex primo cittadino avrebbe definito l'associazione una propria «creatura».Un primo procedimento e altri 190mila euro sotto esameLa citazione in giudizio davanti alla Corte dei conti chiude un primo segmento dell'attività investigativa, ma non esaurisce gli accertamenti sugli affidamenti legati agli eventi organizzati in città.Con ulteriori atti, infatti, vengono contestate altre presunte irregolarità relative a somme riconosciute a una diversa società, per un importo di circa 190mila euro. In questo caso gli affidamenti sarebbero collegati a manifestazioni come «Sorrento d'autore», nelle edizioni del 2023 e del 2024.Si tratta di contestazioni distinte, che ampliano il quadro delle verifiche sull'impiego delle risorse pubbliche destinate agli appuntamenti culturali della città. Le responsabilità indicate dalla Procura restano oggetto di accertamento nelle sedi competenti.